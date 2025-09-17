¿Cuándo y a qué hora llega Hernán Bermúdez Requena a México?

El presunto líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado de Paraguay, por lo que autoridades mexicanas ya lo tienen en su custodia para el traslado a México. Conoce cuándo llega y cuántas horas tardará en arribar.

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el presunto delincuente va a ser ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico.

Hernán Bermúdez Requena enfrenta cargos por supuesta asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, cometidos cuando se encontraba al frente del grupo delincuencial conocido como “La Barredora”.

¿Cuándo llega Hernán Bermúdez Requena a México?

El detenido, ahora en custodia de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tendrá un largo vuelo de Paraguay a México, por lo que se prevé que la llegada de Hernán Bermúdez Requena al país ocurra después de la medianoche.

La entrega de Bermúdez Requena ocurrió a las 17:00 horas de este miércoles y se estima un viaje de más de 11 horas de México a Paraguay. De acuerdo con la plataforma Flightradar24, el avión que traslada al detenido se encuentra en este momento en espacio aéreo de Brasil.

Una vez en territorio mexicano, las autoridades ejecutarán la orden de aprehensión que pesa en su contra. Así, se espera que el presunto líder delincuencial sea ingresado al CEFERESO número 1 en las primeras horas del jueves 18 de septiembre del 2025.

El líder de “La Barredora” fue detenido el 12 de septiembre del 2025

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco fue capturado en Paraguay el pasado 12 de septiembre, después de que se emitiera una ficha roja de la Interpol desde el 17 de julio de 2025.

“En colaboración con el Gobierno de la República de Paraguay, se obtuvo la ubicación de Hernán “N” en dicho país y se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.