Personas con discapacidad podrán postularse en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027: IECM

Con el propósito de recoger opiniones, experiencias y propuestas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicará el 22 de septiembre una convocatoria dirigida a grupos de atención prioritaria, entre ellos personas con discapacidad, para diseñar acciones afirmativas con miras a que puedan postularse como candidatas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Además de personas con alguna limitación física, mental, intelectual y/o sensorial, serán sujetas de consulta personas cuidadoras y familiares, así como integrantes de organizaciones y colectivos que promuevan y defiendan los derechos humanos de personas con discapacidad, así como su accesibilidad en la Ciudad de México.

Personas con discapacidad podrán ser postuladas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027. ı Foto: IECM

Para el desarrollo del proceso consultivo 2025 con personas con discapacidad, el IECM contará con acompañamiento técnico, metodológico y de opinión de diversas instituciones públicas y organizaciones especializadas como el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas en la República Mexicana, A.C.

Además, para garantizar el acceso a la información, la estrategia de difusión contemplará materiales en diversos formatos accesibles para personas con discapacidad, como audios descriptivos, cuestionarios en Braille, materiales en lectura fácil y con tipografía ampliada, videos cortos con interpretación en LSM y subtitulación, uso de pictogramas e imágenes con texto alternativo y documentos digitales en formatos accesibles.

Asimismo, se llevarán a cabo dos foros informativos: el primero, el sábado 18 de octubre en las instalaciones del IECM; el segundo, el 5 de noviembre en la Utopía Ixtapalcalli, ubicada en avenida Ermita Iztapalapa 1385, barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa.

Según el Censo 2020, en la Ciudad de México se registraron un millón 703 mil 827 personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o condición mental, lo que equivale a 18.5 por ciento de la población total de la entidad. Del total, 55.6 por ciento son mujeres y 44.4 por ciento son hombres.

cehr