Defensa cambia de adscripción a mando que reveló orden de captura contra Bermúdez Requena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer que se llevó a cabo un cambio de adscripción en la 30 zona militar con sede en Villahermosa, Tabasco.

El general Jesús Alejandro Adame Cabrera tomó el mando de dicha zona en sustitución del también general Miguel Ángel Martínez Lopez, quien dio a conocer en julio pasado que desde el mes de febrero existía una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

De acuerdo con la institución, esta rotación periódica busca dar cumplimiento a las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como cubrir vacantes generadas por retiros de generales que alcanzaron la edad límite establecida en la Ley del ISSFAM.

También responde al egreso de mandos provenientes de planteles del Sistema Educativo Militar, como el Colegio de Defensa Nacional y la Escuela Superior de Guerra, y a la necesidad de designar responsables en cargos estratégicos dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La Defensa explicó que el movimiento de personal que se realiza entre el 1 de agosto y hasta el primero de octubre tiene además el propósito de dar mayor experiencia a los militares en diferentes posiciones de carácter operativo, administrativo y de estado mayor.

En esta ocasión, entre los relevos se incluyen los Comandantes de las V, XI y XII Regiones Militares, así como de las zonas militares 6/a., 7/a., 8/a., 9/a., 20/a., 24/a., 25/a., 27/a., 30/a., 38/o. y 43/a.

También se designaron nuevos titulares en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia Militar, las direcciones generales de Personal y de Archivo e Historia, la Comandancia del Cuerpo de Policía Militar, la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Mexicano, los Subjefes Operativo, Administrativo y Logístico, así como la Comandancia del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo del Estado Mayor Conjunto.

La Secretaría de la Defensa Nacional subrayó que estas acciones forman parte de la dinámica institucional y aseguró que con ellas “se fortalece la profesionalización y capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas. Se reafirma así el compromiso de mantener Fuerzas Armadas sólidas, leales, disciplinadas y eficaces, al servicio de la nación y del pueblo de México”, señaló en su comunicado.

Dentro de este mismo marco, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el relevo del general Miguel Ángel López Martínez en la 30 Zona Militar de Tabasco fue por “una rotación periódica” y no está vinculado a sus declaraciones sobre la orden de captura contra Hernán Bermúdez Requena.

Destacó la colaboración internacional en su captura y urgió a agilizar su extradición desde Paraguay para que enfrente la justicia en México.

