Del cielo a la tierra: Fuerzas Armadas exhiben poder femenino y disciplina en el desfile patrio

Desde el cielo hasta la tierra, las Fuerzas Armadas de México, con liderazgo femenino y una presencia inédita, desplegaron este martes su capacidad operativa para responder ante emergencias y garantizar la procuración de justicia en el país. Además de que este año fueron presentados diversos destacamentos en homenaje a la participación de las mujeres en la historia nacional.

Marcialidad, gallardía, honor, elegancia y practicidad fueron solo algunos de los distintivos que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina durante el desfile conmemorativo del 215 aniversario del inicio de la gesta heroica por la independencia.

16 de septiembre a más de 16 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ı Foto: x @GN_MEXICO_

La parada militar reunió este 16 de septiembre a más de 16 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, acompañados por un despliegue de casi 700 vehículos, un centenar de aeronaves, unidades navales, caballos, canes y aves rapaces, en una exhibición inédita de fuerza y disciplina.

Entre las primeras demostraciones, desde el aire, el Escuadrón Guerreros Mexicas de salto acrobático ejecutó un salto de infiltración desde un helicóptero MI-17 de la Guardia Nacional a 6 mil pies de altura. La teniente intendente paracaidista, Jessica Anaí Lozano Arteaga fue la primera en tocar tierra y la encargada de darle a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, el parte de novedades el cual culminó con un certero “sin novedad”.

Con el himno de los paracaidistas, los seis “chutes” emprendieron el descenso. “Somos paracaidistas, vamos del cielo a la misión”, entonó el coro monumental de la Defensa, mientras que el público en el Zócalo, entre cada aterrizaje de los miembros del escuadrón, se aferraron por momentos a sus asientos y una vez que tocaban tierra entre humo tricolor suspiraban; no obstante la tensión regresó uno a uno de los “chutes”, como se les conoce a los paracaidistas en el argot militar.

Asimismo, desde los cielos, la Fuerza Aérea, Armada de México y la Guardia Nacional, ejecutaron formaciones acrobáticas de gran precisión. Una de ellas fue el escuadrón Orca conformado por tres aeronaves de carga, una de ellas un Boeing 727 perteneciente a la GN, el cuál ha ayudado a transportar víveres a Acapulco luego del huracán John.

Escuadrón Guerreros Mexicas de salto acrobático ı Foto: x @rosaicela_

Otra presencia importante fue la de las aeronaves Texan, las cuales son utilizadas para reconocimiento, sin embargo, en este desfile trazaron líneas de humo blanco sobre el firmamento de la Plaza de la Constitución. También la formación “flor de Liz” por aeronaves exclusivas para acrobacias y donde el cielo se pinta de verde, blanco y rojo.

Mientras en tierra, algunos de los contingentes que desfilaron este 16 de septiembre llevaron por nombre a distintas heroínas de la patria, como un homenaje a la participación de las mujeres en la historia nacional.

El bloque Histórico e Indígenas rindió tributo a Josefa Ortiz de Domínguez, informante clave de la conspiración de 1810. En este segmento participaron guerreros mexicas y representaciones de pueblos originarios. En el contingente del Sistema Educativo Militar se honró a Leona Vicario.

El agrupamiento de Defensa Nacional llevó el nombre de Manuela Molina, mujer indígena que alcanzó el grado de capitana insurgente, al tiempo que unidades del Ejército y la Fuerza Aérea conformaron el núcleo del contingente.

Con el título de Justicia y Paz, se recordó a Gertrudis Bocanegra, insurgente michoacana. En este bloque participaron tropas dedicadas a tareas de seguridad interior y construcción de paz. El contingente de Obras para el Desarrollo se nombró en honor a Juana Guadalupe Arcos, destacada líder militar en la defensa de Cuautla.

El bloque de Plan DN-III-E y Plan Marina llevó el nombre de María Rita Pérez, insurgente que participó como espía y defensora del Fuerte del Sombrero. Finalmente, el agrupamiento Montado recordó a Mariana Rodríguez del Toro, promotora del levantamiento armado en la capital en 1811, con la participación de escuadrones de caballería.

Desde los cielos, la Fuerza Aérea, Armada de México y la Guardia Nacional, ejecutaron formaciones acrobáticas ı Foto: X @GN_MEXICO_

Las infancias también jugaron un papel trascendental, pues fueron soldados o marinos por un día y en compañía de sus padres o madres desfilaron en autobuses conmemorativos bajo un estruendoso aplauso.

Y quien también recibió una ovación de pie del presídium conformado por los tres Poderes de la Unión fue el contingente de la Marina Armada de México; pero no se quedó atrás el de la Defensa Nacional. Sin embargo, la gente con matracas y vuvuzelas apoyó a los más de 16 mil elementos que partieron desde el Zócalo de la Ciudad de México y llegaron hasta Campo Marte. Incluso algunas madres entusiasmadas llevaron la pancarta de “¡esa es mi hija!”.

