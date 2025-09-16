Defensa llama a ‘sumar fuerzas’ para mantener los valores de la nación

La unidad nacional es el eje indispensable para preservar la integridad, independencia y soberanía del país, subrayó el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo en el marco del desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México.

Sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia. Con unidad nacional, desde nuestras trincheras, impulsemos la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte. Fortalezcamos la unión familiar, la participación ciudadana, nuestros principios, nuestra cultura y nuestras raíces Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional



El jefe del Ejército destacó que este acto cívico no sólo recuerda la gesta histórica encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, sino que también simboliza el fortalecimiento del vínculo cotidiano entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana.

Con el paso marcial de los participantes se reafirma un vínculo que todos los días se robustece entre el pueblo de México y sus Fuerzas Armadas, indispensable para mantener viva nuestra principal aspiración nacional: la existencia y permanencia del Estado mexicano Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional



En su discurso, Trevilla explicó que la misión esencial de las Fuerzas Armadas es defender los valores de la nación y los principios que la sostienen.

La integridad es el cuerpo de la República que no puede ser segregado, la independencia es el aliento de la patria y la soberanía es el alma invencible de la nación, traducida en el poder que reside en el pueblo Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional



El secretario de la Defensa resaltó además la presencia inédita de la presidenta Claudia Sheinbaum, primera mujer en encabezar el desfile como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, y la participación histórica de más de cinco mil mujeres en la columna militar, reflejo del compromiso de igualdad dentro de las instituciones castrenses.

