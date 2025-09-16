Desfile militar por el Aniversario de la Independencia de México: Sigue lo más relevante AL MOMENTO

Fuerzas armadas desfilan por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en conmemoración por el aniversario del inicio de la Independencia de México. Por primera vez, una mujer encabeza el evento: la presidenta Claudia Sheinbaum, en calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

11:00 hrs. Ninguna injerencia es posible en nuestro país: presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su mensaje, hizo un recorrido histórico por el episodio de la Independencia de México, y dijo que, a 215 años de su inicio, la defensa de la soberanía nacional sigue vigente.

“Nuestra independencia, libertad y soberanía se defienden todos los días, en las aulas, donde se educa a nuestras niñas y niños; en el campo, donde campesinas y campesinos alimentan a la nación con su esfuerzo; en las fábricas, en las ciudades, en el campo, con las y con los jóvenes, en las comunidades indígenas, en los mares y fronteras”, dijo la mandataria federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje previo al inicio del Desfile. ı Foto: Captura de pantalla

10: 45 hrs. Histórico que más de 5 mil mujeres representarán a las Fuerzas Armadas en desfile: Defensa

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, celebró que, por primera vez, una mujer encabezará a las Fuerzas Armadas en el desfile cívico militar por el 16 de septiembre, pues este año está encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, remarcó que más de 5 mil mujeres participan en el desfile, quienes, dijo “representan dignamente al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional”.

El secretario de la Defensa remarcó que la integridad, la independencia y la soberanía son los tres pilares de la nación, que las Fuerzas Armadas se han comprometido a defender.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. ı Foto: Captura de video

10:30 hrs. Cuentan con una Marina que cree en la aplicación plena de la ley

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que, en el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, la ciudadanía puede contar con una institución que ve por la justicia y la aplicación de la ley.

Se refirió nuevamente al involucramiento de marinos activos y en retiro en un esquema de huachicol fiscal, quienes ya son procesados por la ley.

“Pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de todos los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución”, dijo.

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. ı Foto: Captura de video

10:15 hrs. Así luce el templete del acto cívico

Al terminar el pase de revista, la presidenta Claudia Sheinbaum subió al templete. La acompañan su esposo e integrantes del Gabinete federal.

También, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, Hugo López Aguilar.

Templete de la ceremonia previa al desfile. ı Foto: Captura de video

10:00 hrs. Presidenta Claudia Sheinbaum pasa revista a las Fuerzas Armadas

Previo al inicio del desfile por el Día de la Independencia, la mandataria encabezó la ceremonia de revista a las tropas participantes.

09:10 hrs. Alistan en el Zócalo inicio del desfile

Los contingentes se acomodan en su sitio y los elementos militares perfilan los últimos detalles, antes del inicio del desfile, previsto para las 10:00 horas.

▶ #Vídeo | En la Plancha del Zócalo, todo se alista para el desfile militar por el 215 aniversario del inicio de la gesta heroica de la Independencia

📹: @ulisess_s18 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/db9U76SGrd — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2025

08:00 hrs. Familias llegan al Centro para presenciar el desfile

Desde muy temprano, pese al frío y la “desvelada” por los festejos del 15 de septiembre, familias mexicanas llegaron al Centro Histórico para presenciar el desfile militar.

▶ #Vídeo | Desde muy temprana hora, las familias mexicanas llegan al centro de la ciudad para presenciar el desfile militar de este 16 de septiembre

📹: @ulisess_s18 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ahg08vm3QM — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2025

03:00 hrs. Fuerzas Armadas llegan al Centro desde la madrugada

Elementos de las Fuerzas Armadas llegaron al Centro Histórico de México para alistar su participación en el desfile militar.

▶ #Vídeo | Mientras la Ciudad aún duerme, las Fuerzas Armadas —entre ellas el arma blindada— recorren las calles con el rugido de sus motores, alistándose para el desfile militar de este 16 de septiembre.

📹: @ulisess_s18 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/f2pW2eqmUe — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2025

Fuerzas armadas desfilan por el Aniversario de la Independencia de México

Como cada 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Independencia de México, se celebra en la capital del país un desfile donde las fuerzas armadas recorren las calles del Centro Histórico con motivos alusivos a la identidad mexicana.

Aspecto de un contingente durante un desfile del 16 de septiembre. Fotos›Cuartoscuro

Este año, el desfile contará con una característica especial: será la primera vez que sea dirigido por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas del país.

El desfile iniciará en la Plaza de la Constitución (donde ayer miles se congregaron para escuchar el primer Grito de Independencia de la mandataria federal) y recorrerá las principales calles del Centro Histórico capitalino.

