Ruta y horario del desfile militar del 16 de Septiembre en CDMX

Con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, el Centro Histórico de la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de asistentes que celebrarán el tradicional Grito el 15 de septiembre, y el desfile cívico militar el 16 de Septiembre. Hasta el momento las autoridades aún no han publicado el plan oficial de cierres viales, se espera que las medidas sean similares a las implementadas en años anteriores.

Destacando que este será el primer Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre, de la presidenta Claudia Sheinbaum, del que te compartimos toda la información hasta el momento.

¿A qué hora y cuál sera el recorrido para el desfile de este 16 de Septiembre 2025?

Aunque aún no hay información oficial, se espera que el protocolo sea igual al de años anteriores, por lo que el Desfile dará inicio a las 11:00 horas.

De igual manera, aún no se conoce la ruta oficial, en años anteriores su recorrido fue del Zócalo de la Ciudad de México, hasta terminará en Chapultepec, algunas de las vías afectadas por el paso del desfile fueron:

Zócalo de CDMX

Avenida 5 de Mayo

Eje Central

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Campo Marte

Ante los cierres, las vías alternas recomendadas son: avenida Constituyente, presidente Masaryk, Circuito Interior, Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje 1 Oriente y Eje 1 Norte.

La ruta del desfile militar de este 16 de septiembre en CDMX 2025 será la siguiente ı Foto: Captura de Pantalla

¿Por que canales se podrá ver en vivo el desfile del 16 de septiembre en CDMX 2025?

Si prefieres quedarte en casa, estas son algunas opciones.

Será transmitido en televisión abierta a través de Foro TV, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, Canal del Congreso, ADN 40, y también Azteca Noticias.

Así como por las cuentas oficiales de YouTube y redes oficiales del gobierno federal será donde se podrá ver la transmisión en vivo del desfile militar 2025 del martes 16 de septiembre: Canal del Gobierno de México en YouTube, Canal de Cepriopie en YouTube

¿Cómo van los preparativos?

La colocación de los pendones forma parte de un conjunto de acciones coordinadas para garantizar la seguridad, orden y embellecimiento del Centro Histórico durante las celebraciones patrias.

Esta estrategia asegura visibilidad para los asistentes y contribuye a la cohesión del recorrido oficial del desfile, que será seguido por miles de personas el 16 de septiembre.

Asimismo las autoridades han dispuesto un dispositivo de seguridad especial que incluye la vigilancia de calles, avenidas y accesos a la ruta del desfile, así como la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes desplegarán 13 mil policías y más de 2 mil vehículos oficiales para resguardar la integridad de los asistentes.

¿Habrá servicio en el ACIM el 16 de Septiembre?

Como cada año durante la duración del Desfile Militar por la conmemoración de la Independencia de México se suspenderán los despegues y aterrizas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

El cierre será de las 09:00 a 14:00 horas con la intención de mantener la seguridad operacional de las maniobras aéreo-militares de los festejos. Recordemos que durante el desfile también se hacen acrobacias y se muestra el equipamiento aéreo del ejército.

AIBJ suspenderá vuelos por desfile del 16 de septiembre.

