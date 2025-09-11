Fiestas Patrias 2025: ¿quién estará en la alcaldía Tlalpan el 15 de septiembre para el Grito?

Te contamos quién amenizará las Fiestas Patrias 2025 en la alcaldía Tlalpan.

Con la llegada del mes patrio, la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, alista una noche mexicana este 15 de septiembre, con una cartelera de artistas que llenarán de música, baile y alegría la celebración.

En el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, la demarcación confirmó a los invitados especiales que pondrán a cantar y disfrutar a vecinos durante las Fiestas Patrias 2025

¿Qué artistas estarán en Tlalpan el 15 de septiembre?

Víctor García encabezará la lista de artistas invitados para las Fiestas Patrias 2025 en la alcaldía Tlalpan, que arrancan a las 17:00 horas, acompañado de:

Los Cojolites

Alberto Barros

Mexazon

Regina Orozco

Dj Erich

🇲🇽 ¡Viva México, viva Tlalpan! 🇲🇽 Este 15 de septiembre te esperamos en la explanada de la Alcaldía para disfrutar de... Publicado por Alcaldía Tlalpan en Sábado, 6 de septiembre de 2025

Otros artistas confirmados para las Fiestas Patrias 2025 en la CDMX

Miguel Hidalgo

La alcaldía convocó a vecinos y visitantes a disfrutar del talento de María León y Yahir, quienes cerrarán la noche. Antes, partir de las 16:30 horas, la explanada de la demarcación vibrará con la música de:

La Nueva Sonora Dinamita

Grupo Contraste

Ven este 15 de septiembre a la explanada de la alcaldía, para juntos alzar la voz y decir: #VivaLaLIBERTAD🔔 Te... Publicado por Alcaldía Miguel Hidalgo en Lunes, 8 de septiembre de 2025

Azcapotzalco

Desde las 15:00 horas, la alcaldía Azcapotzalco promete para estas Fiestas Patrias 2025 un evento lleno de energía, sabor y orgullo patrio con un programa que incluye:

Banda Pequeños Musical

Willie González

El Jilguero

Banda de Son Jarocho Siquisirí

Sonido Ely Fania

Sonido Cien Fuegos

Sonido Tremendo

Sonido Gato de Oro

Sonido Son de Cartagena

Sonido Super Dengue

Mariachi Viajeros

El evento tendrá lugar en la principal plaza pública de la alcaldía, donde también se ubica el Parque Azcapotzalco; además, a las 22:00 horas se llevará a cabo el Grito de Independencia, encabezado por la alcaldesa Nancy Núñez Reséndiz.

🇲🇽🎉 ¡La noche más mexicana se vive en Azcapotzalco, bastión de la patria! 🎉🇲🇽



Este 15 de septiembre celebremos juntxs nuestra Fiesta de Independencia 2025 con música, baile y el tradicional Grito de Independencia en la explanada de la Alcaldía. 🙌🔥



🎶 Artistas invitados:

✨… pic.twitter.com/mEEYHsL9O9 — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) September 6, 2025

Álvaro Obregón

Al poniente de la capital, el 15 de septiembre sonará la cumbia de Yaguaru, que cerrará el programa musical de la alcaldía Álvaro Obregón para las fiestas patrias.

La celebración de las Fiestas Patrias 2025 comenzará a las 14:00 horas en la explanada del Salón de Usos Múltiples, en la calle 10 esquina Canario, colonia Tolteca, con presentaciones de ballet folklórico y danzón, seguidas por las presentaciones de:

La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García

GRTSCH

Mariachi Juvenil Nuevo México

Orquesta La Típica

La ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por el alcalde Javier López Casarín, se llevará a cabo a las 22:50 horas.

🎶La música será la gran protagonista de nuestra noche mexicana obregonense. Ellos son los artistas que nos pondrán a... Publicado por Alcaldía Álvaro Obregón en Martes, 9 de septiembre de 2025

Gustavo A. Madero

Al norte de la Ciudad de México, la alcaldía Gustavo A. Madero confirmó a Nicky Jam y Remmy Valenzuela para la noche del 15 de septiembre, en la explanada de la demarcación.

¡Este 15 de septiembre la mejor fiesta estará en Gustavo A. Madero! 🎆 Prepárate para una noche explosiva de música,... Publicado por Alcaldía Gustavo A. Madero en Lunes, 8 de septiembre de 2025

Benito Juárez

En tanto, la alcaldía Benito Juárez confirmó para el 15 de septiembre a la banda de synth-pop Moenia y al Mariachi Gama Mil, que pasarán junto a los vecinos de la demarcación “una noche inolvidable” en la explanada.

Celebra con nosotros el orgullo de ser mexicano 🇲🇽 en compañía de @MariachiGamaMil y @MoeniaMx. 🤩

Te esperamos este 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez para festejar y pasar una noche inolvidable. 🙌🏼

¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/FhRomj9gdV — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 5, 2025

Iztacalco

Desde las 10:00 horas del 15 de septiembre, la alcaldía Iztacalco también celebrará la efeméride con una verbena, una feria y la coronación de la “Reina de las Fiestas Patrias 2025″.

Además de un espectáculo de fuegos artificiales, vecinos de la demarcación podrán disfrutar de una variada cartelera musical en la explanada, ubicada sobre la Avenida Río Churubusco, esquina con Avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán.

Entre los artistas, la alcaldía Iztacalco confirmó a:

Luis Alfonso Partida, “El Yaki”, a las 23:30 horas

Juanma, a las 21:30 horas

Mariachi de América de Jesús Rodrigues de Hijar, a las 19:45 horas

Grupo Dinastía González, a las 19:00 horas

¡Ya vienen las Fiestas Patrias Iztacalco 2025! 🇲🇽🎉 Este 15 de septiembre celebremos juntas y juntos el orgullo de ser... Publicado por Alcaldía Iztacalco en Lunes, 8 de septiembre de 2025

La Magdalena Contreras

A partir de las 16:00 horas, en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras se bailará al ritmo de la banda y la cumbia, con la presentación de:

Banda La Ejecutiva, a las 19:00 horas

Los Socios del Ritmo, a las 20:30 horas

Los Nuevos Cadetes de Francisco Cruz, a las 22:00 horas

Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho, a las 23:45 horas

En la explanada, el alcalde Fernando Mercado Guaida encabezará el Grito de Independencia a las 23:00 horas.

¡Viva México en La Magdalena Contreras! 🇲🇽 Amigas y amigos, este 15 de septiembre los invitamos a festejar juntos... Publicado por Fernando Mercado en Lunes, 8 de septiembre de 2025

Milpa Alta

Desde Colombia, el salsero David Zahan traerá su espectáculo Reviviendo a Frankie Ruiz a la explanada Malacachtepec Momoxco, en Villa Milpa Alta.

🎉🇲🇽 ¡Vive la noche del Grito en Milpa Alta! Este 15 de septiembre celebremos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. 📍 Te esperamos en la explanada de la alcaldía a partir de las 7:30 pm. ✨🎶 Publicado por Alcaldía Milpa Alta en Lunes, 8 de septiembre de 2025

Tláhuac

En la alcaldía Tláhuac, el cantante Israel Valdez, exvocalista original de la Banda El Limón, marcará a las celebraciones patrias en la explanada, que también se llenará de música con:

Jair Alcántar y el Mariachi “Gallleros”

Efrén David, “El Romance Hecho Cumbia”

🎉🇲🇽 FIESTAS PATRIAS TLÁHUAC 2025 🇲🇽🎉 Este 15 DE SEPTIEMBRE el corazón ♥️ de la Alcaldía se llenará de música, tradición y orgullo para conmemorar el 215 ANIVERSARIO DEL INICIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA. ✨💚🤍❤️ 🌟 Disfrutemos juntos de una gran celebración con: 🎶 Israel Valdez y su Banda 🎶 Éfrén David “El Romance Hecho Cumbia” 🎶 Jair Alcántar y el Mariachi “Gallleros” 🎶 Talento local, rock, espectáculo de drones y piromusical 🔥 A las 22:40 hrs vibremos con el GRITO DE INDEPENDENCIA, unidos en una sola voz: ¡VIVA MÉXICO, VIVA TLÁHUAC! 🙌🇲🇽 💫 Una noche para compartir en familia, recordar nuestras raíces y celebrar el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Publicado por Berenice Hernández Calderón en Lunes, 8 de septiembre de 2025

Xochimilco

Al sur de la capital, Xochimilco se prepara para vivir una auténtica noche mexicana en la explanada de la alcaldía, con la presentación de Jorge Carmona y Mariana Seoane.

La verbena incluirá ballet folclórico y la participación especial del Trío Flor de Azalea, así como de Gustavo Jr., reconocido imitador de Juan Gabriel, para poner a bailar y cantar a las y los vecinos.

¡Xochimilco celebra lo que nos hace grandes! Este 15 de septiembre te esperamos en la explanada de la Alcaldía para... Publicado por Alcaldía de Xochimilco en Martes, 9 de septiembre de 2025

¿Quién estará en el Zócalo el 15 de septiembre?

En el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, La Arrolladora Banda el Limón encabeza la cartelera de artistas celebrar las Fiestas Patrias 2025, que también amenizará Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará su primer Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

🎶Gobierno Federal anunció que la agrupación La Arrolladora Banda el Limón, será parte del grito de Independencia de este año que se lleva a cabo cada 15 de septiembre en el Zócalo capitalino. 🇲🇽



🥳Al término de la conferencia Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum… pic.twitter.com/WTxFWmEtjq — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr