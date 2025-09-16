Sheinbaum: Ninguna injerencia es posible en nuestra patria, siempre defenderemos la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, 215 años después del inicio de la Independencia de México, la defensa de la soberanía nacional sigue vigente, por lo que “no es ni será posible la injerencia de ninguna potencia extranjera en nuestro país”.

El su mensaje pronunciado previo al desfile conmemorativo, la mandataria señaló que la fecha “nos convoca a la historia, a la memoria viva de nuestro pueblo, que nunca ha dejado de luchar”.

Subrayó que la independencia significa que ninguna potencia extranjera decide por los mexicanos, pero también que cada persona tiene derecho a vivir con libertad y justicia.

La soberanía es el derecho a ser nosotros mismos, a hablar con nuestra propia voz y a construir nuestro futuro con nuestras propias mentes. Esa es la verdadera democracia Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta insistió en que, aunque la independencia formal de México se consumó en 1821, su defensa se mantiene en la vida cotidiana: “se defiende todos los días, en las aulas donde se educa a nuestras niñas y niños; en el campo, donde campesinas y campesinos alimentan a la nación; en las fábricas, en las ciudades, en las comunidades indígenas, en los mares y en las fronteras”.

Sheinbaum Pardo advirtió que a lo largo de la historia algunos sectores han buscado apoyo en potencias extranjeras, pero enfatizó que “ninguna injerencia es posible en nuestra patria. Nada detiene a una nación cuando es su pueblo quien la sostiene y la defiende con orgullo”.

