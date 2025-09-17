El otro socio del norte

Muchos piensan que mañana y el jueves, México estará bajo la lupa de su principal socio comercial, Estados Unidos, debido a la gira que realizará por nuestro país el representante del tercer socio de Norteamérica, el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Como parte de su visita, el premier canadiense se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de estrechar la colaboración bilateral en diversas materias, entre ellas seguridad y comercio. Hay quienes dan como un hecho que ambos mandatarios hablarán también de la política arancelaria de Donald Trump, que ha afectado a ambos países, y de la inminente renegociación del T-MEC. Pero más allá de los temas de la relación bilateral, nos cuentan que hay buenas expectativas entre funcionarios del Gobierno de México y líderes de los sectores productivos, respecto a la posibilidad de que, durante la visita de Carney, se anuncien nuevas inversiones por parte de empresarios de su país. Ya se verá