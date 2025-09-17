Senado buscará parlamento abierto para analizar reforma a Ley de Amparo

El Senado de la República analizará en un Parlamento Abierto la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum que plantea reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, detalló que la propuesta fue turnada también a las comisiones de Estudios Legislativos y de Hacienda, con la intención de escuchar a especialistas, organizaciones y ciudadanos.

“Lo que hemos acordado aquí, en la Comisión de Justicia, es buscar abrir un proceso de discusión abierta o lo que se conoce como Parlamento Abierto, para conocer la opinión de las partes interesadas, de expertos y, por supuesto, es una ruta que tendrán que pasar entre las tres comisiones“, dijo.

Javier Corral, senador de Morena. ı Foto: larazondemexico

Entre los puntos a debate se encuentran los alcances de la suspensión del amparo, la nueva definición de interés legítimo, la digitalización de los procedimientos judiciales, la modificación de plazos procesales y el impacto en casos vinculados con delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.

Javier Corral aseguró que no habrá “fast track” y que el proceso legislativo se llevará a cabo con responsabilidad.

PAN acusa régimen autoritario por reforma a la Ley de Amparo

Desde la oposición, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acusó que la iniciativa busca consolidar un “régimen autoritario” al restringir el uso del amparo como herramienta de defensa de los ciudadanos frente a actos de la autoridad.

Criticó la eliminación de los efectos generales, las limitaciones al interés legítimo y las justificaciones de imposibilidad jurídica o material que permitirían incumplir sentencias.

“Aquí lo que están haciendo es privar a los ciudadanos de su derecho de defenderse . Esto va a acabar afectando a cientos de miles de personas, sobre todo a quienes menos tienen”, advirtió.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN. Foto|Cuartoscuro

Parlamento Abierto, una simulación: PRI

Por su parte, Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI, adelantó que su bancada votará en contra si no se realizan cambios de fondo. Cuestionó, además, el mecanismo de Parlamento Abierto, al que calificó de simulación.

Recordó que experiencias anteriores, como en la discusión de la Ley de Telecomunicaciones, mostraron que estos foros se usan solo para legitimar decisiones ya tomadas .

Añorve advirtió que colectivos como los padres de niños con cáncer perderían la posibilidad de recurrir al amparo para acceder a medicamentos, y agregó que la reforma tendría también repercusiones en el presupuesto de instituciones públicas.

