Adán Augusto López Hernández rechaza parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

El líder de Morena, Adán Augusto López Hernández, anticipó que no se realizará ningún parlamento abierto en el Senado sobre la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo y su aprobación será entre la última semana de septiembre y la primera de octubre.

Aunque hay un grupo de morenistas que proponen abrir esta iniciativa presidencial para su amplio análisis con la sociedad civil, especialistas y expertos, el coordinador de la mayoría parlamentaria consideró que no deben perder tiempo y se vote ya.

“No, no va a haber parlamento abierto porque lo más importante es que se analice y se voten ya las reformas a la ley de amparo. No podemos estar dejando que nos coman los tiempos. El juicio de amparo es uno de los símbolos en este país. Creo yo que la iniciativa está perfectamente condensada, adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial”, subrayó.

Adán Augusto López Hernández dijo que respecto a los cambios a la propuesta, ya se revisa y verá qué decide primero su grupo parlamentario y, después, los demás partidos políticos.

“No va a haber parlamento abierto, nunca ha habido de parte de nosotros una propuesta de parlamento abierto. Nosotros vamos, primero en comisiones y después en el Pleno a, desde luego, analizar la iniciativa propuesta y en su momento a votarla”, recalcó.

