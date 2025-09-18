Batean a jueza

Nos piden no pasar por alto el hecho de que, ayer, la Comisión de Justicia del Senado rechazó la solicitud de licencia de la jueza penal Irlanda Pacheco Torres, para separarse de su cargo sin goce de sueldo durante casi siete meses. La juzgadora, quien obtuvo la plaza por el voto popular, pretendía separarse de sus funciones para concluir “de manera ordenada y transparente” con su encargo como directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los legisladores consideraron que no se acreditaba una causa justificada como para conceder la licencia solicitada, lo que muchos leyeron como un mensaje en el sentido de que, en casos similares, la Cámara alta no actuará como mera oficialía de partes. Tajante, la senadora de Morena, Malú Mícher, llamó a Irlanda a que mejor renuncie a su cargo de jueza, ya que tuvo tres meses para resolver sus temas antes de rendir protesta. “Esto no es un juego, es el Poder Judicial”, dijo. Uf.

