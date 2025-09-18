Claudia Sheinbaum y Mark Carney anuncian plan de acción para reforzar T-MEC

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron en Palacio Nacional.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, anunciaron un plan de acción para reforzar el T-MEC. Para ello, buscan fortalecer la seguridad, la agricultura e impulsar ambas economías con inversión.

En conferencia de presa, el Primer Ministro de Canadá y la Presidenta de México destacaron la importancia de la relación bilateral, así como la fortaleza de la economía regional.

En este sentido, confiaron en que el T-MEC prevalecerá pese a los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, de romper el tratado comercial.

“Somos optimistas, el TMEC prevalecerá... es lo que más nos conviene”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En el Salón Embajadores de Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein sostuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y representantes del CEO Dialogue México-Canadá.



La reunión reafirma el compromiso por fortalecer la relación bilateral. pic.twitter.com/mn7jgwhtjd — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025

