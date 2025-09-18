Claudia Sheinbaum y Mark Carney anuncian plan de acción para reforzar T-MEC

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, anunciaron un plan de acción para reforzar el T-MEC. Para ello, buscan fortalecer la seguridad, la agricultura e impulsar ambas economías con inversión.
En conferencia de presa, el Primer Ministro de Canadá y la Presidenta de México destacaron la importancia de la relación bilateral, así como la fortaleza de la economía regional.
En este sentido, confiaron en que el T-MEC prevalecerá pese a los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, de romper el tratado comercial.
TE RECOMENDAMOS:
Tras llegada a México
Emiten segunda orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’
“Somos optimistas, el TMEC prevalecerá... es lo que más nos conviene”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En un momento más información.