Recortes pensiones IMSS e ISSSTE: ¿Quiénes son los afectados?

Este recorte de presupuesto será el primero realizado desde 2018, este recorte será casi del cuatro por ciento con respecto a julio del 2025.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) el gasto destinado a las pensiones en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación solamente aumentará un 3.7 por ciento, lo que se encuentra debajo del aumento que se ha dado en los últimos años, el cual se encontraba en un 8.5 por ciento.

Puntualmente, la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá una reducción del 2.5 por ciento, con un total de 179 mil 609 millones de pesos designados; mientras que la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrá un recorte del 2.3 por ciento, con un total de 279 mil 982 millones de pesos designados.

TE RECOMENDAMOS: En encuentros clave Mario Delgado impulsa la fortaleza del Sistema Educativo Nacional

Esto representa una afectación para aquellas personas que sean beneficiarias de pensiones contributivas, pues estas únicamente aumentarán un 0.5 por ciento contra el aumento del 13.5 por ciento de las pensiones no contributivas.

Sin aumentar ingresos, será difícil seguir financiando pensiones y otros derechos. El presupuesto de pensiones no se distribuye de manera equitativa entre instituciones y beneficiarios CIEP



💰🧓 En 2026, el gasto en pensiones alcanzará 2.3 bdp, un crecimiento de 3.7% real anual.



Las pensiones del #Bienestar aumentan 13.5%, mientras que las pensiones contributivas crecen 0.5%, lo cual parece subestimado, pues este tipo de pensiones crecen 5% en promedio anualmente. pic.twitter.com/sTaqoOSVRb — CIEP, A.C. (@ciepmx) September 17, 2025

En este mismo análisis se incluye un apartado de cuidados, en el que se estima que el 36.9 por ciento de estos recursos estaban destinados a los Programas para El Bienestar durante 2025, los cuáles tienen un aumento significativo para 2026:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un total de 43 mil 151 millones de peso , contra los 123 mil 261 millones de pesos destinados en 2025

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con un total de 31 mil 580 millones de pesos , contra los 28 mil 961 millones de pesos destinados en 2025

Pensión Mujeres Bienestar, con un total de 19 mil 278 millones de pesos contra los 15 mil millones de pesos destinados en 2025

Recortes pensiones IMSS e ISSSTE ı Foto: Especial

De acuerdo con el Gobierno de México, los cuidados son las actividades cotidianas que realizan las personas para garantizar su bienestar o el de otras personas, así como el sostenimiento de familias.

De acuerdo con la reunión que se tuvo entre los representantes de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, el PPEF únicamente tendrá reasignaciones mínimas que serán dadas a conocer más adelante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, ya había señalado que habría una “inversión significatica en los Polos de Bienestar”. Cabe señalar que durante esta reunión no se encontró la bancada del PAN, de acuerdo con el vocero esto parecía responder a una estrategia para generar una narrativa falsa sobre el Paquete Económico y el PPEF.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.