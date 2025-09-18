Prevé Morena “cambios mínimos” en el PPEF

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá reasignaciones “mínimas”, aseguró el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila.

Tras una reunión entre representantes de las bancadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el morenista afirmó que sí se alistan cambios al gasto perfilado para ejecutarse el próximo año; sin embargo, serán dados a conocer más adelante.

“Sí, habrá algunas reasignaciones, ya lo daremos a conocer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Por supuesto, es una facultad que le corresponde al Ejecutivo, mínimas, por supuesto, pero sí habrá. Se ha dado a conocer que ya va a iniciar esta ruta de discusión”, declaró a la salida de Palacio Nacional.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Batean a jueza

El Dato: Arturo Ávila rechazó que el PPEF implique endeudar al país y aseguró que México mantiene la deuda más baja de América Latina, en proporción al PIB.

A la reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, acudieron las bancadas de Morena, el PT y el PVEM, así como de oposición, PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que Acción Nacional no se presentó.

En el encuentro se ofreció un análisis detallado a los puntos relevantes del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF) remitido el pasado 8 de septiembre al Congreso por el Ejecutivo.

Arturo Ávila sostuvo que las dudas en torno al presupuesto fueron aclaradas. Entre éstas, que no habrá reforma fiscal y que la prioridad del gasto está en garantizar los programas sociales.

“No hay una reforma fiscal, no hay incremento de impuestos, lo que hay es mecanismos para ampliar la base de contribuyentes, para ir por las factureras, bien importante, hay una iniciativa de ley en donde lo que estamos buscando es, y ahora sí, elevar las penas, prisión preventiva para aquellos que están robándose los impuestos a través de las factureras”, señaló.

Además, agregó que “vamos a acompañarlas y los diputados de Morena, por supuesto. Tenemos también que mencionar que hay una inversión significativa en los Polos de Bienestar, que forman parte del Plan México, una parte de esquemas de incentivos muy importantes para las y para los empresarios que están en estos Polos de Bienestar, que tienen actividades económicas importantes en la parte de capacitación y también me parece muy importante mencionar que el paquete fiscal, si contempla pagar deudas, son deudas que lamentablemente se contrataron en la época de Felipe Calderón y de Enrique Peña”.

La ausencia del partido albiazul fue criticada por Arturo Ávila, al señalar que los panistas son quienes acusan de falta de diálogo y de escucha de la oposición y que cuando son convocados no asisten, lo que calificó como lamentable.

“Es una gran reunión, lamentable que no asistió el grupo parlamentario del PAN, ¿por qué?, lamentablemente porque son quienes han pedido diálogo y que exista esta comunicación, y cuando se les invita a tener este diálogo directamente con el secretario de Hacienda, con las subsecretarías y con el subsecretario y con algunos otros titulares de área, pues deciden no participar. Entonces, esto parece que responde mucho más a una estrategia de comunicación para seguir generando una narrativa falsa acerca del paquete económico y del presupuesto”, criticó el morenista.

Chocan oposición y 4T en glosa del 1.er Informe

› Por Claudia Arellano

En sesión ordinaria en modalidad semi presencial, diputados de todos los frentes en San Lázaro realizaron observaciones para la glosa del Primer Informe de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en materia de política económica y política social.

Desde tribuna, la diputada de MC Patricia Flores expresó que la situación económica ha afectado los ingresos y aspiraciones de obtener una mejor condición socioeconómica. Agregó que los pequeños y microempresarios son afectados con las medidas fiscales y económicas.

“En el Paquete Económico 2026 no se destinan recursos necesarios para atender las necesidades de la población, en su lugar, se observan los excesos en los proyectos de infraestructura del Gobierno” afirmó Flores.

El Tip: la próxima sesión parlamentaria será este jueves 18 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.

El legislador José Luis Montalvo, del PT, señaló que desde la oposición se han escuchado las “recomendaciones” para destinar recursos para atender la pobreza, pero que “cuando fue Gobierno no resolvieron las carencias de la sociedad”.

Además, puntualizó que “en el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta se registran los avances en los programas sociales y de atención en beneficio de la población y de sus satisfactores como la salud, vivienda y educación, detonando el desarrollo de la justicia social”.

En tanto, la priista Ofelia Socorro Jasso expresó que el discurso oficial intenta mostrar un país en donde la pobreza disminuye, el acceso a la salud se garantiza y la marginación se reduce, “pero los datos independientes y la experiencia cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos nos obligan a ver otra realidad, pues de acuerdo con el Inegi, más de 38 millones de personas viven en situación de pobreza y, al menos siete millones de ellas, lo hacen en condiciones extremas”.

La diputada panista Julia Licet Jiménez solicitó analizar el financiamiento de los programas sociales, “porque si es a costa de disminuir el gasto en salud, educación, seguridad o seguir endeudando al país, eso es perjudicial para el país. Repartir el dinero con más deuda es lo más fácil, pero también lo más irresponsable”.