Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 23 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar incremento en la carga vehicular este sábado 23 de mayo, debido al movimiento habitual de fin de semana y a la salida de automovilistas desde la Ciudad de México hacia Puebla y otros destinos del centro del país.

Aunque hasta el momento no se reportan cierres ni bloqueos relevantes, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos durante gran parte del día.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, la autopista México-Puebla opera sin cierres totales este 23 de mayo, con circulación abierta en ambos sentidos y condiciones mayormente estables. Sin embargo, conforme avance el día se espera un incremento en el flujo vehicular, principalmente en casetas, accesos urbanos y zonas de incorporación.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier incidente y agilizar la circulación en caso de emergencia.

A pesar de que no hay afectaciones previstas hasta el momento, autoridades señalaron que las condiciones podrían modificarse rápidamente debido a accidentes menores, carga vehicular o lluvias aisladas.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde tradicionalmente se registra mayor congestión y donde podrían presentarse afectaciones este sábado incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo de salida desde la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en distintos horarios.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales puntos de congestionamiento.

La zona de Río Frío, donde suelen registrarse reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas podrían encontrar avance lento o circulación intermitente, especialmente durante la mañana y la tarde.

Posibles factores de afectación

Aunque este 23 de mayo no hay bloqueos confirmados, autoridades no descartan afectaciones temporales derivadas de:

Percances viales menores.

Vehículos descompuestos en carriles centrales o laterales.

Incremento en tiempos de espera en casetas.

Lluvias aisladas en algunos tramos de la autopista.

Trabajos menores de mantenimiento o maniobras de auxilio.

Por ello, se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real antes de iniciar su trayecto.

Recomendaciones para automovilistas

Ante el incremento en la movilidad por el fin de semana, autoridades recomiendan:

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Consultar reportes de tráfico antes de viajar.

Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestionamiento severo.

La autopista México-Puebla se mantiene este sábado como una de las vías con mayor movilidad del centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL