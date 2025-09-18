Nos aseguran que, en cuanto la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por investigar cómo fue que Hernán Bermúdez Requena “se fue descomponiendo”, más de uno se acordó del director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Carlos Manuel Merino Campos, quien fuera gobernador de Tabasco de 2021 a 2024. Las cifras oficiales dan cuenta de que fue durante su gestión cuando se presentaron las más cruentas jornadas de violencia, asociadas a la operación del grupo La Barredora, que encabezaba Bermúdez desde la Secretaría de Seguridad Pública estatal. En el trienio de Merino Campos también se disparó la incidencia de los principales delitos de alto impacto, en especial el de homicidio doloso. La descomposición de Hernán implicó también la descomposición de Tabasco. Para muchos el senador de Morena, Adán Augusto López, aún debe aclarar varias dudas que siguen en el aire, pero su sucesor, Carlos Manuel, también tiene mucho qué explicar, nos comentan. Veremos.

