Segunda audiencia para reforma electoral: enmienda debe ser resultado de amplio consenso, considera especialista

En la segunda jornada de audiencias para la construcción de la reforma electoral, especialistas en la materia y morenistas realizaron planteamientos en torno a la necesidad de que la enmienda constitucional sea resultado de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, así como modificaciones al financiamiento y la fiscalización de los partidos políticos, la desaparición de la figura de los plurinominales.

Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, advirtió que al tratarse de una reforma sobre las reglas que permiten el acceso al poder, es necesario que exista un amplio consenso de los representantes de todos los partidos políticos para la aprobación de dicha enmienda.

“Me queda muy claro que por los números en el legislativo, no es necesario. Pero por la legitimidad de las futuras elecciones y de quienes resulten electos en las mismas, es fundamental este consenso (...) Imponer y no tener un consenso amplio nos puede llevar a grandes consecuencias no deseadas para nuestra democracia y nuestro sistema electoral”, advirtió.

Agregó que es importante partir de un diagnóstico, “no a partir de ocurrencias”, sino de soluciones que realmente fortalezcan al sistema electoral.

Espinosa Silis subrayó que los partidos políticos mexicanos son los más ricos del continente, por lo que consideró pertinente ajustar los recursos que reciben, pero también generar una distribución más equitativa. Asimismo una fiscalización más eficiente.

Moisés Vergara Trejo, integrante del Órgano de Administración Judicial de la Ciudad de México, propuso abrogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y en su lugar aprobar una Ley Nacional de Impugnaciones Electorales.

Con ello, dijo, habría un diseño electoral procesal único en todo el país, donde se respeten las competencias federales y locales, pero con reglas homogéneas y claras.

Andrea Imaz Escutia, directora de Prerrogativas en el Instituto Electoral de Puebla, propuso que haya transparencia en el proceso de fiscalización.

“La ciudadanía no debe conformarse con conocer cifras globales de ingresos y gastos como ocurre actualmente. Necesitamos que cada operación realizada por los sujetos obligados sea pública y consultable”, dijo.

Lorenzo David San Mamés Talonia, morenista y secretario técnico de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, se manifestó por que México transite a un sistema de representación proporcional, con lo que desaparecería la figura de representación proporcional, como funciona actualmente.

Con ello, explicó: “se otorgaría a la mayoría la proporción matemáticamente más exacta, y dar a la minoría la representación en la justa medida que obtuvieran votación”.

Roberto Ruz Sahrur, consejero electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, se manifestó por fortalecer la democracia participativa en las comunidades.

Félix Acosta, coordinador de la Asociación de Mexicanos Libres y Organizados Asociación Civil, consideró que se debe reducir el gasto en los partidos políticos.

“Que sea máximo 300 a 500 millones de pesos, es decir, reducir al 95 por ciento el gasto público a los partidos”.

Asimismo, que en la Cámara de Diputados se eliminen 185 diputaciones plurinominales, para que sólo queden 25, pero que hagan campaña. Además de que se elimine la Cámara de Senadores, al considerar que “es una medida radical, pero necesaria”.

Además de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y “hacer un INE nacional que organice las elecciones”.

