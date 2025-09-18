“La autoridad electoral ha robado y traicionado”

Diputados de MC protestan contra la elección en Veracruz, el 9 de septiembre.

El secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Agustín Torres Delgado, consideró que la autoridad electoral de Veracruz “ha robado, ha mentido y ha traicionado” a la ciudadanía de Poza Rica y Papantla al validar los triunfos de Morena en esos municipios tras lo que calificó como unas elecciones de Estado.

En entrevista con La Razón, el emecista afirmó que el Tribunal Electoral de Veracruz, presuntamente, atentó en contra de la decisión de la ciudadanía. El político coincidió con el coordinador nacional de su partido, Jorge Álvarez Máynez, en que el conteo de sufragios se trató de un fraude.

El Dato: La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reconoció ayer el triunfo de Morena en Poza Rica tras el conteo de votos, y llamó a respetar el resultado.

“Es una injusticia lo que se vive hoy en Veracruz, particularmente en Poza Rica y en Papantla, porque han vulnerado la decisión de estos pueblos de elegir a sus gobernantes y hoy la frase importante para el lector de La Razón es que el pueblo para Morena ya no importa, a Morena le importa decidir quién gobierna.

“Tenemos las sábanas, las actas, todas las certificaciones que acreditaron la victoria en su momento en los municipios de Poza Rica y de Papantla dándole la victoria a Emilio Olvera y a Mariano Romero, respectivamente, y la autoridad electoral ha robado, ha mentido y ha traicionado”, afirmó.

El pasado martes el Tribunal Electoral de Veracruz dio un revés en los comicios de Poza Rica, pues revocó el triunfo del emecista, Emilio Olvera Andrade, y ordenó al Organismo Público Local Electoral emitir la constancia de mayoría a la aspirante de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

76 medios de impugnación revisó y resolvió el Tribunal Electoral estatal

De acuerdo con la autoridad, tras el conteo de votos de 51 paquetes electorales, la morenista obtuvo 14 mil 823 sufragios y su adversario, 14 mil 304; es decir, sólo 519 votos menos. Además, los magistrados acreditaron la comisión de violencia política en razón de género en contra de la candidata.

En el caso de Papantla, el Tribunal Electoral de Veracruz ratificó la victoria del aspirante de Morena y PVEM, Gonzalo Flores Castellanos, con una diferencia menor a uno por ciento de los votos emitidos sobre su adversario emecista, Mariano Romero.

“El fraude es notable, está evidenciado en nuestro documental y lamentamos que la autoridad electoral se preste a confabular con el Gobierno de Veracruz para lastimar la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Poza Rica y de Papantla.

“Hay una intromisión desde el Gobierno, una elección de Estado para prohibir que Movimiento Ciudadano tenga buenos gobiernos, para que la gente tenga nuevos gobiernos y para que Morena pueda imponer a sus propios gobernantes”, mencionó Torres Delgado.

El secretario general de Movimiento Ciudadano consideró que, desde el Gobierno de Nahle García hubo una intromisión para impedir que Movimiento Ciudadano ganara en los comicios.

El emecista indicó que el conteo de los votos ocurrió en Xalapa debido a que un supuesto grupo de Morena obstaculiza esta acción; además, porque, denunciaron que los paquetes se trasladaron durante la madrugada y se les guardó desde el jueves hasta el sábado en una bodega, previo a su conteo el 10 de septiembre.

“Cuando empieza el conteo, los paquetes venían abiertos, ya venían manipulados y, de una forma confabulada, el cambio de la votación en contra de nuestros candidatos de Movimiento Ciudadano.

“Considero que lo que ha dicho el coordinador nacional Álvarez Máynez, lo que ha dicho nuestro compañero Emilio Olvera y Mariano Romero, pues es real: hay una intromisión desde el gobierno, una elección de Estado para prohibir que Movimiento Ciudadano tenga buenos gobiernos”, dijo.

Torres Delgado comentó que hay personas que están inconformes con la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz y que está “dispuesta a salir a las calles, a exigir que se respete su voto”.

El emecista explicó que para los casos de Poza Rica y Papantla seguirán las rutas legales para que se reviertan los triunfos de Morena en dichos municipios, incluso eso puede llevarlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia.

“Estaremos en las instancias correspondientes porque somos un movimiento que le gusta la sensatez, le gusta construir y crear, pero no nos podemos dejar cuando hay robo y hay hurto de parte de la autoridad electoral y del Gobierno del estado. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para evitar este fraude”, afirmó Torres Delgado.