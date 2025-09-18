Comisión Presidencial se reúne con magistrados del TEPJF rumbo a construcción de Reforma Electoral: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que este jueves se realizó una reunión entre la Comisión Presidencial con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rumbo a la construcción de Reforma Electoral.

“Esta mañana, junto con mis compañeros de la Comisión Presidencial, nos reunimos con el @TEPJF_informa, encabezado por la magistrada Mónica Soto, para dialogar en torno a la construcción de la nueva Reforma Electoral”, escribió en sus redes Rosa Icela Rodríguez.

En tanto, la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Soto, aseguró que hay voluntad por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en ser un actor importante y activo en la construcción de la eventual enmienda constitucional.

En la sede de la Secretaría de Gobernación, al que asistieron las y los integrantes de la Sala Superior, donde el único ausente fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Soto Fregoso consideró que la eventual reforma electoral, de la que se ha empezado a discutir, es una oportunidad para México y para el fortalecimiento de la democracia.

“Hay que ver esta reforma como una oportunidad para México, para nuestro sistema electoral y, por supuesto, para fortalecer la esencia de la democracia, que es el poder de la ciudadanía a través del voto”, externó.

Explicó que durante la reunión se abordó el reto que representó la elección judicial, en donde se hizo un esfuerzo de interpretación para poder aterrizar lo establecido en la reforma judicial, en el marco de la Constitución y de las leyes que rigen al Tribunal Electoral.

“Ese fue uno de los grandes retos que tuvimos, los tiempos también, no solo para resolver, sino también para impugnar de las personas que se sentían de alguna manera vulneradas en sus derechos a participar. Entonces, todo esto me parece que dará una oportunidad de poderlo plasmar y ponerlo a consideración, por supuesto, primero de la Comisión para la reforma y después de los órganos legislativos”.

Al respecto, aseguró que hay la disposición necesaria por parte de los integrantes de la Comisión, para hacer modificaciones en torno a la elección judicial, sin embargo, dijo, no se ahondó en detalles.

“Coincidimos en que esta reforma (judicial) nos generó nuevos retos. Identificamos, por supuesto, áreas de oportunidad que tendrán que ser atendidas en esta reforma (electoral)”.

Al respecto, el magistrado Felipe de la Mata se manifestó a favor de modificaciones a las leyes que rigen la operatividad en el Tribunal Electoral.

“Nuestra ley adjetiva es vieja, es vetusta, es mala, ya tiene que establecerse, por ejemplo, un sistema de medios de impugnación en materia electrónica, tiene que presentarse, poderse presentar de forma eficaz los medios de impugnación, incluso repensar los plazos de presentación”.

En ese sentido, consideró que deben repensarse los plazos de impugnación de procesos electorales y también los de resolución.

“A veces el Tribunal se encuentra constreñido a temas muy complicados de resolución, cuando las tomas de posición son inminentes (...) . Yo sigo sin entender por qué hay un plazo de cuatro días genérico para todos los medios y circunstancias, cuando nos damos cuenta de que hay temas para los cuales se podrían utilizar algunos plazos semejantes, por ejemplo, en el amparo, desde 15 días, ¿no? La regla general del amparo”.

De la Mata Pizaña se manifestó por que en la redacción de la reforma se tome en cuenta la visión de los precedentes.

“La visión de los precedentes es lo que nos demuestra qué en la práctica funcionó y qué no funcionó. Y eso implica también la voz del Tribunal Electoral y de todos los tribunales del país”.

Por parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en el encuentro estuvieron Pablo Gómez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy y el coordinador general de política y gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

También el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; el secretario técnico de la Comisión, Christian Jaramillo Olivares, y el suplente de la titular de Segob, Bernardo Valle Monroy.

