‘Recordamos el valor de los cadetes que defendieron a nuestra nación’: Rosa Icela acude a ceremonia por defensa de Colegio Militar

Fotografía de los invitados al evento; la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra al centro, mientras que la secretaria de Gobernación está a la izquierda.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió a la ceremonia del 178 aniversario de la Defensa del Colegio Militar, en el Altar a la Patria, en el Castillo de Chapultepec, desde donde celebró que el Gobierno federal recuerde “el valor de los cadetes que defendieron a nuestra nación”.

A través de redes sociales, Rodríguez Velázquez compartió fotografías del evento, en las cuales, principalmente, enfoca a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó la ceremonia que ocurrió la mañana de este sábado en el Bosque de Chapultepec.

“Acompañamos a la Presidenta @Claudiashein [Claudia Sheinbaum] en la conmemoración del 178º aniversario de la Gesta Heroica de los #NiñosHéroes de Chapultepec. Recordamos el valor de los cadetes que en 1847 defendieron a nuestra nación”, escribió la titular de la Segob en X.

Durante la ceremonia se entregaron seis espadines a cadetes del actual Heroico Colegio Militar como símbolo de compromiso con la patria, se pasó lista a los héroes caídos y se recordó que la soberanía nacional es un “baluarte sagrado que se defiende con la vida”.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la cohesión entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, instituciones que calificó como “cercanas a la sociedad y esenciales para la seguridad del país”. Además, rindió un reconocimiento especial a la Armada de México por su papel histórico en la construcción y fortalecimiento de la nación.

"Honramos su memoria al defender nuestra soberanía e independencia". ı Foto: x @Claudiashein

Ante la presidenta Sheinbaum, el general Trevilla evocó la valentía de los 150 alumnos del Colegio Militar que participaron en la defensa de Chapultepec, de los cuales seis pasaron a la historia como los Niños Héroes: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez.

En su intervención, la cadete Laura Citlali García resaltó el liderazgo de la mandataria y afirmó que los jóvenes que integran las Fuerzas Armadas comprenden que servir a la patria “va más allá de portar un uniforme”.

Con información de Ulises Soriano.

