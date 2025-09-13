Conmemoran en Chapultepec la gesta de los Niños Héroes con llamado a la unidad de las Fuerzas Armadas

178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, quienes a su corta edad dieron la vida

En el Altar a la Patria, al pie del Castillo de Chapultepec, se conmemoró el 178 aniversario de la defensa del Colegio Militar, en un acto encabezado por los tres Poderes de la Unión y las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia, fueron entregados espadines a cadetes como símbolo de compromiso con la patria, se pasó lista a los héroes caídos y se recordó que la soberanía nacional es “un baluarte sagrado que se defiende con la vida”.

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la cohesión y cercanía de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con la sociedad, y rindió un reconocimiento especial a la Armada de México.

TE RECOMENDAMOS: Ceremonia del 178 Aniversario Sheinbaum invita a López Rabadán a ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

Ante el Altar a la Patria, en las faldas del Alcázar de Chapultepec; la Presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de los titulares de Defensa y Marina; además de las presidentas de la Cámara de Diputados y de Senadores; así como del presidente de la Suprema Corte.

Encabezamos el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, quienes a su corta edad dieron la vida por la defensa de la patria frente a la invasión estadounidense el 13 de septiembre de 1847.



Honramos su memoria al defender nuestra soberanía e… pic.twitter.com/eSvkUvNmOj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025

Durante la conmemoración, además de honores a los cadetes Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Marquez; fueron entregados seis espadines a cadetes del actual Heroico Colegio Militar que simboliza el compromiso para defender a la patria.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró a la Presidenta que la inolvidable hazaña de los Héroes de Chapultepec, del Colegio Militar y de la Heroica Escuela Naval Militar nos dejó como enseñanza que nuestra soberanía es un baluarte sagrado que se defiende con la propia vida si fuese necesario".

Refirió que en este sitio de Chapultepec, se escribió con sangre una página de la gloriosa historia de México donde 150 alumnos “entre los que se encontraban los seis Niños Héroes, sin titubeos y con el corazón como escudo y la lealtad como espada, solicitaron permanecer en el Colegio Militar para participar en la batalla y defender la honra nacional”.

El general secretario de la Defensa refirió que en la actualidad “no cabe duda” de que “la existencia en nuestra nación de un Ejército, una Armada, una Fuerza Aérea y una Guardia Nacional, sólidas y graníticas Fuerzas Armadas que, a pesar de los riesgos y amenazas que afrontan, a través de la unidad, de la cohesión, del compañerismo y del trabajo coordinado y conjunto, son instituciones cercanas a la sociedad y esenciales para la seguridad del país”.

Ante los embates, Trevilla Trejo, reconoció a la Armada de México “a nombre de sus compañeros de armas, los soldados, pilotos y guardias nacionales, porque hablar de esa institución que, a lo largo de su historia, ha contribuido en la construcción y el fortalecimiento de nuestra gran nación es hablar de patriotismo”.

"Honramos su memoria al defender nuestra soberanía e independencia". ı Foto: x @Claudiashein

Por su parte, la Presidenta Claudia pasó lista a los héroes caídos de 1857 y 1917. Los cadetes, personal militar y naval con fervor respondieron “¡Murió por la patria!” a cada uno de los nombres que arengó la Presidenta; seguido de ello, una salva de honor rompió la solemnidad recordando el honor de aquellos adolescentes que murieron defendiendo el Castillo de Chapultepec ante el ejército estadounidense.

La cadete Laura Citlali García, del Colegio Militar aseguró: “Usted, señora presidenta, motiva a todas las mujeres a soñar en grande y alcanzar nuestras metas. Con gran satisfacción puedo asegurarle que las y los jóvenes que hemos optado por servir a la patria desde el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, sabemos que esta decisión va más allá que vestir un uniforme militar”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL