Sheinbaum celebra ‘cero impunidad’ por detención de Hernán Bermúdez y agradece a Paraguay

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la detención de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, vinculado con actividades delictivas con el grupo La Barredora, y celebró que, con esta aprehensión, continúa la política de “cero impunidad” de su gobierno.

Además, agradeció al presidente de Panamá, Santiago Peña, por su colaboración para la detención de Bermúdez Requena, que ocurrió en el territorio del país centroamericano.

Hernán Bermúdez, detenido en Paraguay ı Foto: Especial

A través de una publicación en X, la presidenta de México replicó una publicación de su homólogo panameño y, a propósito, escribió: “Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada”.

“Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, concluyó la presidenta de México.

En su publicación, Santiago Peña escribió que, con la detención de Hernán Bermúdez, se dio un “golpe contundente al crimen organizado transnacional”, pues, dijo, su país “no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”.

A propósito, el presidente panameño agradeció a la mandataria mexicana por la cooperación del Gobierno de nuestro país para la detención del hombre también identificado por el seudónimo de “El Abuelo”.

Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional.



“Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”, escribió Peña Palacios en redes sociales.

Según el presidente panameño, en la detención de Hernán Bermúdez participaron instituciones de su país como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Policía Nacional, Ministerio Público, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

Mientras que, de parte de México, participaron el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Fue el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien, la noche del viernes, anunció la detención de Hernán Bermúdez, ocurrida en Paraguay.

“Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay”, concluyó García Harfuch.

