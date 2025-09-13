Presidente de Paraguay agradece a presidenta Sheinbaum por detención de Hernán

Santiago Peña, presidente de Paraguay, celebró la detención en su país del mexicano Hernán Bermúdez, vinculado con el grupo criminal “La Barredora”, y dijo que, con esta aprehensión, “dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional”.

Además, el mandatario paraguayo agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya cooperación, dijo, fue “clave para alcanzar este gran logro”.

Santiago Peña, presidente de Paraguay. ı Foto: Flickr

A través de una publicación, Peña Palacios se refirió a la detención de Hernán Bermúdez, la cual ocurrió en el territorio de su país y fue anunciada la noche del viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch.

Al respecto, el presidente paraguayo afirmó que esta captura fue posible gracias al trabajo coordinado de diferentes dependencias de su país, como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Policía Nacional, Ministerio Público, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

Hernán Bermúdez, detenido en Paraguay ı Foto: Especial

Remarcó que estas instituciones trabajaron estrechamente con el Centro de Inteligencia Nacional de México (CNI), por lo que extendió su reconocimiento a las autoridades de nuestro país y, en particular, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”, escribió Santiago Peña.

Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional.



La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la… — Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025

“Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, concluyó.

El viernes, Omar García Harfuch anunció la detención de Hernán Bermúdez, buscado por autoridades federales debido a su presunta participación en el grupo criminal “La Barredora”, que opera en el sur mexicano, en el cual, incluso, se apunta que operaba como líder.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

García Harfuch detalló que la operación por la cual se logró la captura de Hernán Bermúdez, ocurrida en Paraguay, fue encabezada por el CNI y participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

“En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, escribió el titular de la SSPC.

“Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay”, concluyó.

Antes de la detención de Bermúdez, había trascendido que el exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Tabasco había huido a Brasil.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am