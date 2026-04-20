Permanecen hospitalizadas 8 personas tras balacera en pirámides de Teotihuacán

Permanecen hospitalizadas ocho de las 13 personas que resultaron lesionadas durante el atentado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, que dejó un saldo preliminar de dos personas muertas, incluido el agresor, identificado por autoridades mexiquenses como Julio César Jasso Ramírez.
Al corte de las 22:00 horas, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que las víctimas reciben atención en dos hospitales del Estado de México y en un centro médico de la Ciudad de México.
Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar de Ixtapaluca
- Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, de Colombia, con lesiones por proyectil de arma de fuego en rótula izquierda y glúteo derecho
- Delicia Li de Yong, de 29 años, de Canadá, lesionada con proyectil de arma de fuego en región supraescapular derecha
- Gerónimo “G”, de 6 años, de Colombia con lesiones por proyectil de arma de fuego, con dos impactos en tibia y peroné derechos
Hospital General de Axapusco, en el Estado de México
- Francis Arlette Rivero, de 55 años, inicialmente reportada como de nacionalidad brasileña, pero posteriormente identificada como originaria de Países Bajos, con lesiones musculoesqueléticas
- Maikol Michelle Mitrocil, de 32 años, de Rusia, con lesión por proyectil de arma de fuego en fémur
- Luisa Fernanda Puentes Álzate, de 22 años, de Colombia, con lesiones musculoesqueléticas
Hospital ABC, en la Ciudad de México
- Barriet-D Marco Witz, de 61 años, de Estados Unidos, con herida por proyectil de arma de fuego en pelvis y muslo
- Alex Daniel Marco Witz, de 29 años, de Estados Unidos con herida por proyectil de arma de fuego en mano izquierda
Previamente, el IMSS-Bienestar informó que los pacientes se encuentran fuera de peligro y bajo monitoreo constante. En tanto, la Secretaría de Gobernación señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene presencia en los hospitales para dar seguimiento a las necesidades de las personas afectadas y sus familiares.
Claudia Sheinbaum se solidariza con el pueblo japonés tras terremoto de magnitud 7.7
Las cinco víctimas restantes fueron atendidas en hospitales privados y posteriormente dadas de alta. Entre ellas, se identificó a cuatro adultos de nacionalidad estadounidense y una menor de edad de Brasil:
- Gregoire Magadini, de 38 años, con lesión musculoesquelética
- Alejandra Graciano, de 34 años, con lesión musculoesquelética
- Jalen Aybar, de 27 años, con dermoabrasión
- Jaslin Landaverde, de 26 años, quien resultó con lesión musculoesquelética
- Leticia “M”, de 13 años, de Brasil, con herida por proyectil de arma de fuego
Aún se desconoce la identidad de la ciudadana canadiense asesinada, aunque más temprano la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estimó que tiene entre 20 y 25 años de edad.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr