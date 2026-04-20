Monreal presenta quintetas de aspirantes a consejerías del INE; Diputados prevén votarlas este martes

Monreal presenta quintetas para renovación de consejeros del INE en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó a última hora de este lunes las tres quintetas de aspirantes para ocupar el mismo número de consejerías vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, dio lectura a los 15 perfiles definitivos enviados por el Comité Técnico de Evaluación que serán sometidos a discusión en el Pleno durante la sesión de este martes 21 de abril, e informó que una de las quintetas es paritaria, integrada por tres mujeres y dos hombres:

Silvia Guadalupe Bustos Vázquez

Claudia Díaz Tablada

Frida Denisse Gómez Puga

Armando Ambriz Hernández

Bernardo Valle Monroy

Detalló que en otra quinteta únicamente figuran hombres:

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Juan Manuel Guerrero Jiménez

Arturo Manuel Chávez López

Armando Hernández Cruz

Armando Xavier Maldonado Acosta

Daniel Preciado Temiquel

En tanto, la quinteta de mujeres está conformada por:

Blanca Yassahara Cruz García

Laura Daniela Durán Ceja

Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Martha Alejandra Tello Mendoza

María Magdalena Vila Domínguez

Monreal Ávila adelantó que el siguiente paso será revisar los nombres y buscar acuerdos que permitan construir una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De no lograr un consenso, advirtió que el proceso podría definirse mediante insaculación , el próximo 28 de abril.

“Sí hay condiciones [para discutir y vitar las quintetas en el Pleno]. De hecho ha concluido el Comité de Evaluación. Nosotros ya tomamos un acuerdo ahora para mañana [21 de abril], aquí en la Junta de Coordinación Política, para poder someterlo a votación por la tarde, estas quintetas o el acuerdo que surja de la Junta de Coordinación Política por mayoría, así lo establece la ley”, señaló el legislador.

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cehr