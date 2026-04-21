Aplican 36.4 millones de dosis contra sarampión

En imagen de archivo, un aspecto de la estrategia de vacunación contra el sarampión

El Gobierno de México informó que, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, el país ha superado las 36.4 millones de dosis aplicadas contra el sarampión, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y prevenir brotes de esta enfermedad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre enero de 2025 y el 17 de abril de 2026, se han aplicado 36 millones 411 mil 751 dosis de vacuna contra el sarampión en todo el territorio nacional, mediante acciones coordinadas entre instituciones del sector salud.

16 mil 172 casos confirmados acumulados hay de enero de 2025 a la fecha

La estrategia de vacunación prioriza la inmunización de niñas y niños de seis meses a 12 años, considerados el grupo más vulnerable, ya que su protección es clave para cortar las cadenas de transmisión en la comunidad. Autoridades sanitarias hicieron un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar los esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud en caso de dosis pendientes.

También se mantiene la inmunización dirigida a personas de 13 a 49 años que no cuentan con esquema previo o que no han completado su segunda dosis.

Para facilitar el acceso, la población puede ubicar el centro de vacunación más cercano a través del portal oficial dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicándose al número 079, donde se brinda orientación gratuita.

Las acciones se realizaron de manera coordinada entre la Secretaría de Salud y diversas instituciones del sistema sanitario nacional, incluyendo el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, además de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación en todo el país.

Autoridades federales reiteraron que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir el sarampión y proteger a la población, especialmente a la niñez.