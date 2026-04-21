› Alarmantes coincidencias

Advierten quienes ya comenzaron a analizar los subtextos que dejó el lamentable tiroteo que se reportó ayer en Teotihuacán que hay detalles alrededor de esta tragedia que no se pueden ignorar y que serán cuestiones que las autoridades tendrán que desmenuzar, como el hecho de que el crimen sin precedentes —y ya es mucho decir a juzgar por otras formas de violencia que nos ha tocado atestiguar— ocurrió un 20 de abril, el día en que se cumplen 27 años de la masacre en Columbine, en EU. La relación que podría tener ese capítulo con lo que nos sorprendió a los mexicanos este lunes cobró cierta fuerza luego de que algunos reportes señalaron que el atacante de la segunda zona arqueológica más importante del país portaba una playera que hacía referencia a uno de los perpetradores de Columbine. Aunque ninguno de estos detalles ha sido confirmado por las instancias a cargo de las indagatorias —habrá que esperar y darle una lectura prudente—, pero sin duda hacer también una reflexión profunda sobre la violencia armada y sus preocupantes manifestaciones que antes no teníamos tanto aquí en nuestro país.