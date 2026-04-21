Mejoran el transporte en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, supervisó las seis unidades que integran la ruta Conecta y estimó que en mayo se pondrá en operación una primera etapa de este nuevo sistema de transporte público en Ciudad Victoria, para posteriormente ampliarlo a otros municipios del estado.

Luego de la ceremonia cívica de honores, en el Polyforum de esta capital, Américo Villarreal, acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estatal, Karl Heinz Becker, hizo un recorrido e ingresó a las unidades estacionadas frente al Águila monumental, en donde fue informado sobre el funcionamiento de los vehículos que permitirán avanzar hacia un modelo de movilidad más ordenado, humano y eficiente.

“Estamos ya platicando con la propia empresa para poder hacer un pedido sustancial de estas unidades y fortalecer este transporte público en los municipios más grandes de nuestra entidad, en rutas específicas y prioritarias y dignificar este transporte público”, expresó el mandatario.

En entrevista, Villarreal Anaya agregó que este nuevo modelo de movilidad permitirá mejorar el nivel y calidad de vida en la capital y contar con un transporte más digno en áreas prioritarias de la ciudad como la Torre Gubernamental, el Poder Judicial, el Hospital de Alta Especialidad, el Hospital General y para beneficio de las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.