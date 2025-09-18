SEP emite medidas preventivas ante la agresión a director ocurrida en el CETis 78

Por medio de una nota informativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, tras las agresiones de los estudiantes contra el director del CETis número 78, se establecieron acciones de atención, medidas preventivas y un compromiso institucional.

El miércoles estudiantes del Centro de Estudios Industriales y de Servicios (CETis) número 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas, agredieron físicamente al director del plantel, Julio César Barrón, esto tras haber sido acusado de presunto acoso sexual.

Ante esto, la SEP acotó que las acciones de atención pretenden garantizar ambientes escolares adecuados, dar seguimiento a las denuncias en coordinación con autoridades correspondientes, realizar investigaciones, y brindar acompañamiento a las denuncias.

En cuanto las medidas preventivas, se precisa que hoy se llevarán a cabo actividades escolares a distancia, así como reuniones con el personal del plantel y padres de familia. Las clases se reanudarán de manera presencial el día 19 de septiembre.

El 24 de septiembre está programada una Jornada Nacional para la erradicación de las violencias contra adolescentes en todo el bachillerato nacional

Para finalizar, precisaron que la SEP y el Bachillerato Nacional están comprometidos con hacer de las escuelas un espacio seguro, apegado al respeto, la igualdad y la construcción de escuelas libres de violencia.

#NotaInformativaSEP🗞 | Ante los lamentables hechos ocurridos en el CETis No. 78 de Altamira, Tamaulipas, se ha establecido una ruta de atención inmediata para garantizar la continuidad de los procesos educativos y la promoción de ambientes escolares adecuados. 👇 pic.twitter.com/goIID1QTnY — SEP México (@SEP_mx) September 18, 2025

¿Qué pasó en el CETis 78?

El suceso comenzó como una manifestación pacífica en contra del director, pues alumnas lo habrían señalado por solicitarles fotografías íntimas. Debido a la indignación que esto generó en la comunidad estudiantil.

Dicha manifestación pacífica escaló rápidamente, pues los alumnos con un evidente tono de molestia comenzaron a golpear al director.

Videos del momento en el que los alumnos comienzan a agredir físicamente al profesor comenzaron a circular de manera inmediata en redes sociales. En dichos videos se puede observar cómo los estudiantes, quienes están visiblemente molestos, comienzan a golpear y a arrojarle agua al director del plantel, quien resultó gravemente lesionado.

📢 ¡Los estudiantes del CETis 78 exigimos justicia!



17 de septiembre de 2025 – Hoy los alumnos del CETis 78 levantamos la voz porque ya estamos cansados de todo lo que vivimos en nuestra escuela. No podemos seguir callando mientras las autoridades hacen como si nada pasara. pic.twitter.com/eLhY6YmJcp — Justicia cetis78 (@cetis78kemados) September 18, 2025

Además de las agresiones físicas al director, también se puede observar que rompieron ventanas de las instalaciones.

No sólo el director fue señalado de presunto acoso sexual, por medio de un canal de difusión de WhatsApp, que ya ha sido eliminado, se comenzó a difundir un mensaje en el que señalan que las alumnas también han recibido “insinuaciones indebidas” por parte de los profesores de dicho plantel.