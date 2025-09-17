Estudiantes agreden a director de colegio en Altamira, Tamaulipas, por presunto acoso

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, estudiantes del CETIS 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas, protagonizaron un violento incidente al agredir físicamente al director de dicho plantel, Julio César Barrón, a quien acusaron de presunto acoso sexual.

Lo que comenzó como una manifestación pacífica escaló rápidamente a una situación de violencia dentro del plantel.

De acuerdo con testimonios de los alumnos, Barrón habría solicitado fotografías íntimas a algunas estudiantes, situación que generó indignación entre la comunidad escolar y que ya contaba con denuncias previas. Durante la protesta, los jóvenes golpearon al director con palos y piedras, mientras otros grababan los hechos y los compartían en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Salud Tamaulipas supera meta establecida en Semana Nacional de Salud Pública 2025

Estudiantes del Cetis 78 en Altamira desataron una protesta violenta tras denunciar supuesto acoso sexual del director.



Lo golpearon brutalmente, lo dejaron ensangrentado y destrozaron el plantel; incluso intervino la Guardia Civil.#Altamira #Cetis78 #AcosoSexual pic.twitter.com/Sbwh4clBYx — Rebelión (@RebelionNews) September 18, 2025

La Guardia Estatal intervino de manera inmediata para resguardar la seguridad del directivo, trasladándolo en una patrulla hacia un lugar seguro. Se informó que no se reportaron daños graves a su integridad física, aunque sí se registraron daños materiales en las instalaciones del colegio.

El incidente ha provocado una reacción de preocupación y molestia entre padres de familia y miembros de la comunidad educativa. Muchos han solicitado que se realice una investigación profunda para esclarecer los hechos y tomar las medidas legales correspondientes contra quienes resulten responsables.

Autoridades locales indicaron que se dará seguimiento al caso, tomando en cuenta tanto la seguridad de los estudiantes como la de los miembros del personal educativo.

Asimismo, señalaron la importancia de mantener canales de denuncia efectivos para que situaciones de presunto acoso se atiendan de manera formal y oportuna, evitando que escalen a actos de violencia.

El caso del CETIS 78 en Altamira ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los protocolos de protección y prevención de acoso dentro de las instituciones educativas, así como la importancia de la educación sobre respeto y derechos de las y los estudiantes.

Mientras tanto, la comunidad escolar permanece en alerta y exige que se tomen medidas concretas para garantizar un entorno seguro para todos los alumnos y personal del colegio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL