‘Te hablamos con la verdad’: adn Noticias, la renovada central de información

El canal informativo adn40, dio un paso importante en su evolución al anunciar su transformación oficial a adn Noticias, bajo el lema “Te hablamos con la verdad”, en un evento realizado el pasado 17 de septiembre de 2025.

La renovación busca consolidar una propuesta informativa más cercana, plural y crítica, adaptada a los retos actuales del periodismo, con un enfoque en la veracidad y la transparencia.

🔴 La sociedad cambia y nosotros también. Evolucionamos para estar a la altura de un México que exige alzar la voz. Somos adn Noticias, te hablamos con la verdad



Benjamín Salinas Sada (@SalinasBenjamin), Vicepresidente del Consejo de Administración de @gruposalinas y Luciano… pic.twitter.com/YXBOnyeHYh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 18, 2025

El cambio de identidad responde a la necesidad de modernizar la forma en que se comunica la información, incorporando herramientas digitales y formatos que permitan un contacto más directo con la audiencia.

“Nuestro objetivo es llevar la noticia de manera directa y eficaz, informando sobre aquello que algunos no quieren que sepas”, declaró Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas.

Tras ocho años siendo una referencia informativa nacional, en adn40 evolucionamos para transformarnos en @adnnoticiasmx.



Hoy más que nunca elegimos ser valientes con la verdad.



¡Felicidades a todo el equipo que hace esto posible!#TeHablamosConLaVerdad https://t.co/1Adxf8AdEs — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) September 18, 2025

Por su parte, Luciano Pascoe Rippey, director general de adn Noticias, destacó el compromiso del canal con la libertad, la pluralidad y la búsqueda constante de la verdad como pilares de su nueva etapa.

Inicia una nueva etapa para adn noticias. Firmes, comprometidos con la verdad y con el pensamiento crítico. Gracias a todos los que lo han hecho posible. https://t.co/HSMzzUFQJM — Luciano Pascoe (@lucianopascoe) September 18, 2025

Entre los principales objetivos de adn Noticias se encuentran: Garantizar la independencia editorial, fomentar la inclusión de diversas voces y fortalecer la confianza del público en la información que reciben.

Dentro de este mismo marco, el canal busca diferenciarse por su enfoque crítico y profesional, ofreciendo cobertura sobre los principales eventos nacionales e internacionales y generando análisis profundos que permitan a la audiencia comprender el contexto de la noticia.

¿Habrá cambios en la programación?

La transformación también implica una renovación de contenidos y formatos, con espacios diseñados para la interacción con la audiencia a través de redes sociales y plataformas digitales.

El canal mantiene su presencia en televisión abierta, pero refuerza su alcance en línea, con transmisiones en vivo y material bajo demanda, consolidando una estrategia multiplataforma que atiende a los hábitos de consumo de información actuales.

Además, adn Noticias reconoce la trayectoria de destacados periodistas como Joaquín López-Dóriga, Mónica Garza y Mariano Martínez Pérez, quienes aportan experiencia y credibilidad al proyecto. La intención es combinar esta experiencia con innovaciones tecnológicas y narrativas que hagan más dinámica la comunicación informativa.

Con esta transformación, adn Noticias se posiciona como un referente de periodismo confiable en México, ofreciendo a la ciudadanía información veraz, plural y accesible. La nueva etapa del canal refleja el compromiso de Grupo Salinas con la evolución constante del periodismo y con la responsabilidad de informar de manera ética y objetiva en tiempos de alta demanda de información veraz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL