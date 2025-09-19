Condenan a 7 años de cárcel a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit dio a conocer que el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011–2017) fue sentenciado a 7 años de cárcel por el delito de falsificación de documentos, derivado de la apropiación ilegal de un terreno de 58 hectáreas en el ejido Aután, municipio de San Blas.

De acuerdo con la dependencia, la sentencia fue dictada el pasado 18 de septiembre. Al exmandatario se le descontará el tiempo que ha permanecido en prisión desde su captura, ocurrida el 6 de junio de 2021.

Además de la condena privativa de libertad, deberá pagar una multa equivalente a 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y cubrir la reparación del daño, cuyo monto será definido al momento de la ejecución de la sentencia.

Sandoval Castañeda fue señalado de diversos ilícitos como peculado, uso indebido de programas sociales con fines electorales y ejercicio indebido de funciones, en perjuicio de fondos públicos estatales.

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, aún tiene acusaciones pendientes

A la par, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierto un proceso en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con un presunto desvío de 156 millones de pesos, luego de reponerse la audiencia de vinculación a proceso.

Defensa del exfuncionario anuncia que apelará sentencia

Desde su aprehensión, la defensa del exgobernador ha promovido amparos y recursos jurídicos en un intento por obtener su libertad, sin éxito hasta el momento. Sin embargo, tras la nueva sentencia, sus abogados anunciaron que apelarán la resolución y confían en que podría obtener su libertad anticipada en 2026, al cumplir cinco años de prisión, ya que el delito por el que fue condenado no es considerado grave en la legislación vigente.

Con este fallo, Sandoval se convierte en uno de los pocos exmandatarios estatales en enfrentar una condena judicial por delitos vinculados al ejercicio de su cargo.

