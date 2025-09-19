Ingresan a Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, al Centro de Detención de Brooklyn, NY

Ingresan a Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, al Centro de Detención de Brooklyn, Nueva York.

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, fue ingresado al Centro de Detención de Brooklyn, ubicado en Nueva York, para enfrentar un caso que tiene pendiente en la Corte federal de Manhattan.

Los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP) colocaron al pastor de la megaiglesia mexicana en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentran personajes como Ismael “El Mayo” Zambada García, ex líder del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador y exlíder del Cártel de Guadalajara; Vicente Viceroy Carrillo Fuentes, ex líder del Cártel de Juárez, entre otros.

Naasón Joaquín García, de 56 años de edad, recibió el número de interno 05584-512, con el que enfrentará los cargos presentados la semana pasada contra él y otras 5 personas más.

El líder de La Luz del Mundo enfrenta acusaciones por los delitos de tráfico sexual, crimen organizado y delitos financieros en Nueva York, por lo que fue trasladado desde California, donde cumple una sentencia de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales.

JVR