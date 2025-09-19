Hernán Bermúdez, líder de ‘La Barredora’, comparece ante un juez desde el Altiplano

El exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo conocido como “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, comparece ante el juez de Control de la Región Nueve, mediante una plataforma digital al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El presunto delincuente se conectó a la audiencia que se desarrolla en privado para que la Fiscalía de Tabasco presente pruebas y pueda obtener la vinculación a proceso del exfuncionario.

El presunto líder de “La Barredora” fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1, después de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, todos ellos del fuero común, tras ser expulsado de Paraguay.

Así, el exsecretario de Seguridad Pública estatal enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena de hasta 158 años de cárcel por los delitos que se le imputan, informó el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez.

“Podría enfrentar una pena de hasta 158 años de prisión por los diversos delitos que se le imputan”, dijo.

La defensa de Hernán Bermúdez Requena podría solicitar tiempo para reunir pruebas de su inocencia y, posteriormente, se defina su situación jurídica. Sin embargo, las autoridades podrían solicitar la prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República (FGR) también obtuvo una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, misma que será ejecutada una vez que se agoten las diligencias de las primeras acusaciones.

Las autoridades que lo tienen en custodia destacaron un traslado a Tabasco para que enfrente la justicia en aquel estado, pues no se cuentan con las medidas necesarias de seguridad para realizarlo.

