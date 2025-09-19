Bomberos de la CDMX muestran fuerza y preparación en simulacro sísmico en la Alameda

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron ejercicios hipotéticos de rescate sobre avenida Juárez durante el Simulacro Nacional 2025 en el marco del aniversario de los sismos de 1985 y 2017.

La alarma en el celular fue puntual, 12:00 marcaron los teléfonos cuando el alertamiento interrumpió la actividad cotidiana en Avenida Juárez, en el Centro de la Ciudad de México.

La memoria persiste en la Alameda Central. A unos pasos, el recuerdo del Hotel Regis, a 40 años de su derrumbe en el sismo de 1985, sigue tan presente como entonces, convertido en símbolo de la tragedia y la resistencia de la ciudad.

En 2025, en medio del Segundo Simulacro Nacional el Heroico Cuerpo de Bomberos demostró su capacidad para actuar en cuatro escenarios distintos: colapsos de estructura de madera, derrumbes, de edificios y una explosión de un tanque de gas, tras la colisión de un auto.

La ciudadanía registró las actividades con sus teléfonos celulares. Algunos niños aparecieron las maniobras con asombro. Primero el hipotético incendio de un edificio que fue atacado por un chorro de agua en abanico. Le siguió la colisión de un auto que provocó el incendio de un tanque de gas.

Luego de cada misión cumplida, los asistentes brindaron un aplauso a los diferentes equipos.

A continuación, otro equipo se enfrentó a un hipotético colapso de una casa de madera provocada por un sismo de 8.1 grados. En los primeros momentos, los bomberos ingresaron retirando piezas de triplay y en menos de 3 minutos lograron rescatar a una persona.

Los sismos de 1985 y 2017 dejaron derrumbes, y en este ejercicio, los bomberos de la capital demostraron que con un binomio camino es posible rescatar a una persona entre toneladas de escombros.

El jefe de la unidad encargada de este simulacro, Patricio Zapata aseguró a la ciudadanía que “deben estar seguros. Tienen a un excelente cuerpo de bomberos y está a su disposición”.

Por su parte el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, explicó que los escenarios del simulacro —colapsos, incendios y fugas de gas— son situaciones reales que los elementos enfrentan todos los días y no ejercicios importados de otros países. Subrayó que este tipo de prácticas permiten medir los tiempos de respuesta y demostrar a la ciudadanía las habilidades y la preparación del personal.

Pérez Cova resaltó que la capital cuenta con un cuerpo de bomberos altamente capacitado, que trabaja de la mano con universidades, institutos y organismos especializados, públicos y privados, para actualizarse en las técnicas más avanzadas de atención a emergencias.

Al enviar un mensaje a la población, sostuvo que si bien nunca se puede estar totalmente preparado para un sismo por la magnitud de las consecuencias humanas, los bomberos de la Ciudad de México se entrenan diariamente y cuentan con el equipo más avanzado disponible.

“La ciudad cuenta con su Heroico Cuerpo de Bomberos, estamos capacitándonos todos los días, estamos creciendo y tenemos al mejor bombero y a la mejor bombera al servicio de la ciudadanía”, dijo.

