SICT, Marina y SAT firman Bases de Colaboración en materia de Carta Porte

Mecanismos de control basados en las actuales tecnologías de la información

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina y el Sistema de Administración Tributaria llevaron a cabo la firma de las Bases de Colaboración en materia de Carta Porte.

El documento fue rubricado por el Secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina; el titular de SEMAR, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

Con ello, los tres organismos podrán, en el ámbito de su competencia, establecer mecanismos de control basados en las actuales tecnologías de la información, que les permitan realizar la inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, tener plena trazabilidad del traslado de bienes y mercancías en el país, reforzar los actos de fiscalización, combatir el contrabando de mercancías de procedencia ilícita, entre otros.

