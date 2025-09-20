¿Desaparecer al Senado?

Nos cuentan que, en los dos días que han transcurrido de las consultas sobre la reforma electoral, se ha recibido de todo, desde propuestas serias y sustentadas, hasta disparates. El jueves, Félix Acosta, coordinador de algo que se llama Asociación de Mexicanos Libres y Organizados A. C., planteó la desaparición de la Cámara de Senadores. “Es una medida radical, pero necesaria”, intentó justificar. De paso, propuso que de 200 diputados plurinominales sólo queden 25, “pero que hagan campaña”. Muchos ponentes serios se indignaron por el hecho de que se le dio espacio a una persona que ni siquiera entiende lo que es la representación proporcional. Pero otros comentaron que, el dejar participar a alguien así demuestra que, en los diálogos que se llevan a cabo en el Palacio de Cobián, bajo la coordinación de Pablo Gómez, se escucharán todas las voces, incluidas las que, como la de referencia, hagan planteamientos sin pies ni cabeza. Así las cosas.