Estrella en el firmamento

Nos hacen ver que la muerte de la astrónoma Julieta Fierro representa una pérdida no sólo para la comunidad científica, sino para todo el país, por sus enormes aportaciones al desarrollo de la sociedad. Fue mucho más que una meticulosa estudiosa del Universo. Fue una persona que abrió el camino para que las mujeres tuvieran acceso a la ciencia, al arte y a otros campos, tradicionalmente dominados por los hombres. Con entusiasmo inagotable, la rockstar de la ciencia tradujo el mundo de las estrellas en palabras sencillas, que entendía gente de todos los estratos sociales y de todas las edades, incluidos los niños, quienes salían deslumbrados de sus conferencias. Enseñó a la sociedad que voltear a ver al cielo era tan maravilloso como necesario. Apasionada de la divulgación, publicó 40 libros y escribió centenares de artículos en revistas especializadas. Como dicen varios de quienes la conocieron, Julieta es una estrella que brilla en el firmamento.