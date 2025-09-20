Sobrino incómodo en Sonora

Nos recomiendan poner la lupa en el oficio que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, firmó el pasado 18 de marzo, mediante el cual otorgó una patente de Aspirante a Notario a Ranjeet Kang Ojeda. En su momento, algunos abogados sonorenses expresaron que podría haber alguna irregularidad, pues el beneficiado es originario de Quintana Roo. Pero el asunto adquirió mayor relevancia hace unos días, cuando medios locales revelaron que Ranjeet es sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, en el ojo del huracán por el presunto involucramiento de otros dos sobrinos suyos en actos de corrupción. Nos explican que el oficio firmado por Durazo en marzo es una especie de aval para que el beneficiado continúe con los trámites encaminados a obtener, en algún momento, una notaría. Se desconoce si hay alguna irregularidad en el otorgamiento de esa patente, pero a muchos les extraña el silencio que ha guardado el gobierno de Sonora al respecto. Veremos.