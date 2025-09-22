IMJUVE impulsa Segunda Jornada Nacional de Murales por la Paz.

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) anunció la segunda edición de su jornada “Arte que Transforma”, un evento que busca fomentar la cultura de paz y la recuperación de espacios públicos a través de murales.

La iniciativa, que se llevará a cabo el 26 de septiembre, forma parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones del Gobierno de México.

La jornada forma parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo; y cuenta con el apoyo de importantes instancias alidadas como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y de instancias educativas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

El evento está a cargo de Gabriela Medina Garcés, Directora de Investigación y Estudios Sobre Juventud del IMJUVE; quien estuvo acompañada por Cristina Cruz Cruz, Coordinadora General de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública; Blanca Inguanzo Arias, Secretaria Técnica de la Subsecretaría de Educación Superior; Karla Guadalupe Camacho Garciglia, Directora de Centros del Deporte Escolar y Municipal de la CONADE; y Erwin SalasJuárez, Director Nacional de Relación con Organismos Empresariales del Consejo de la Comunicación.

La presentación del evento, que espera superar la participación de más de un millón de jóvenes registrada en su primera edición, contó con la presencia de funcionarios, artistas como Fernando Oxhoa y Noble FKC, y raperos como Decapone, quienes interpretaron temas sobre el movimiento de paz.

JVR