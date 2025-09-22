¿Cómo sigue Tom Holland tras sufrir lesión en la cabeza? Esto se sabe

Tom Holland revela el motivo por el que dejará la actuación en el futuro.

Tras darse a conocer que Tom Holland tuvo un accidente en el set de grabación de la cuarta entrega de Spiderman, su estado de salud ha generado preocupación a través de redes sociales por los fans que se cuestionan sobre la gravedad de lo ocurrido.

Y es que Tom Holland tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital local, después de sufrir una conmoción cerebral leve porque una de sus acrobacias no salió de la manera adecuada.

Spider-Man: Brand New Day ı Foto: X: @SpiderManMovie

Recordemos que el actor destaca por su habilidad en gimnasia, que le permite hacer varias de las acrobacias necesarias para interpretar al héroe arácnido él mismo, aunque de cualquier modo debe haber algún suplente para las acciones más peligrosas.

Estado de salud de Tom Holland

Si bien las grabaciones de la película de Spiderman se suspendieron por unos días, se espera que próximamente el actor regrese al trabajo, pues se trató de una lesión leve que no le afectó en algún aspecto importante de su integridad física.

A pesar del incidente, pudimos ver al prometido de Zendaya al día siguiente del incidente en una gala benéfica en la casa de subastas Christie’s junto a su pareja. Esto refleja que se encuentra en buena salud y solo están cuidando no hacer movimientos bruscos por un par de días que puedan dañarlo.

Este lunes, el equipo de Spiderman: Brand New Day, se prepara para los ajustes que deban hacer a la producción tras el pequeño atraso de días. Se espera que la cinta vea la luz en julio de 2026 y se trata de una de las cintas más esperadas por Marvel.