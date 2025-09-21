Tom Holland es hospitalizado tras accidente en el rodaje de Spiderman 4

Tom Holland fue hospitalizado en Glasgow después de haber sufrido un accidente durante el rodaje de la cuarta película de Spiderman. La noticia ha desatado preocupación entre los seguidores del actor británico.

De acuerdo con los reportes actuales de su estado de salud, Tom Holland sufrió una conmoción cerebral mientras grababa Spiderman 4 en Reino Unido, producción que comenzó hace más de un mes y que es el regreso del actor al UCM después de varios años.

¿Qué le pasó a Tom Holland? Esto se sabe de su accidente

De acuerdo con el medio Deadline, el rodaje de la cinta fue suspendido el pasado viernes, aunque recientemente se reveló que fue hospitalizado brevemente por un accidente ocurrido durante la grabación.

El incidente ocurrió cuando una maniobra salió mal, de acuerdo con The Sun. Si bien nadie más salió herido, se especulaba que una persona más fue atendida por personal especializado de la salud.

Como consecuencia, Holland tuvo una conmoción cerebral leve. De acuerdo con una fuente cercana a la producción, se sabe que el famoso se tomará un descanso por precaución, por lo que se sabe que ya se encuentra fuera de peligro.

Spiderman: Un nuevo día cuenta con un presupuesto de 150 millones de libras. Se espera que la película se estrene en cines en julio del 2026 y se prevé que sea el gran éxito del año para el cine de superhéroes.

Además de su capacidad actoral, Tom Holland también destaca por su habilidad en gimnasia, que le permite hacer varias de las acrobacias necesarias para interpretar al héroe arácnido él mismo, aunque de cualquier modo debe haber algún suplente para las acciones más peligrosas.