La muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino en Monterrey y Milenio, sacudió a la televisión a nivel nacional por la trágica historia detrás, pues la avioneta en la que viajaba se desplomó en García, Nuevo León.

Uno de los detalles más impactantes para muchos fue que el esposo de Débora Estrella, el presentador de Nmás Monterrey, José Luis García, fue quien informó sobre el fallecimiento de la mujer de 43 años de edad, lo que implicó una desafiante prueba profesional.

Visiblemente conmovido, así fue como el periodista José Luis García, envió un mensaje conmovedor de pésame a la familia de su exesposa, la conductora de Telediario y Milenio, Débora Estrella, quien falleció el pasado fin de semana. pic.twitter.com/BMD4dnJrhJ — @TODUPNews (@TODUPNews) September 22, 2025

Fue José Luis García quien el sábado 20 de septiembre reportó el deceso de dos personas tras el desplome de una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el Municipio de García.

Fue este lunes que se sinceró con el público del noticiario matutino donde trabaja: “Evidentemente, (fue) un fin de semana difícil en el ámbito personal. Les agradezco la confianza que nos permite de poder externar la situación que, sin duda, fue muy fuerte este fin de semana.”

“Sigo sin creerlo y seguimos sin creerlo. Y hoy le tengo que informar, cómo es el compromiso con usted todos los días”, expresó.

¿Quién es José Luis García, ex esposo de Débora Estrella?

Es un periodista con una trayectoria importante en medios de comunicación, donde destaca por su estilo claro y directo. Si bien se inició el periodismo escrito, también formó parte de programas de radio y en redes sociales.

Es su cuenta de Facebook se describe como un “contador público de historias”. Trabaja en el programa Las Noticias de N+ Monterrey y es colaborador en el programa ABC Noticias de 91.7 de FM.

Los comunicadores se conocieron en Monterrey en una etapa temprana de sus carreras hasta que se casaron en el año 2010 después de tres años de relación sentimental. La pareja compartía en redes sociales sus mejores momentos.

Fue hasta 2020 que Débora Estrella y José Luis García se separaron después de diez años. La pareja aseguro que la ruptura de dio con respeto y cariño, manteniéndose en todo momento lejos de las polémicas.