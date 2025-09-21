Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino en Monterrey y Milenio, de 43 años, falleció el sábado, después de que se desplomara la avioneta en la que viajaba, en García, Nuevo León. De acuerdo con las autoridades locales, también falleció el piloto de la unidad.

La noticia generó gran impacto en el público, ya que era una de las figuras más conocidas de la televisión regiomontana. A raíz de la inesperada muerte de la presentadora, sus seguidores se han preguntado si Débora tenía hijos; te contamos lo que se sabe al respecto.

¿Débora Estrella tenía hijos? Esto se sabe

De acuerdo con la información compartida por la conductora Débora Estrella a través de sus redes sociales, se puede intuir que no tenía hijos. Sin embargo, la información no está confirmada.

Se sabe que la comunicadora de 43 años estuvo casada con José Luis García, un periodista que es conocido por colaborar principalmente en Televisa, en el noticiero Nmas Monterrey. El matrimonio permaneció unido durante más de una década, hasta que ambos anunciaron su separación de forma pública y cordial en redes sociales, a través de un comunicado conjunto.

“La historia que juntos empezamos a escribir, hace ya 10 años, llega a un final”, escribieron en ese momento, por lo que se dice que terminaron en buenos términos y mantuvieron una relación respetuosa.

Se desconoce si Débora Estrella tuvo alguna pareja después de su divorcio o si se volvió a casar. En redes como Instagram la conductora compartía fotos de su día a día, vacaciones y de algunas aficiones que tenía, como la equitación.

El exesposo de Débora Estrella reportó el accidente donde la conductora murió

El caso de la muerte de la conductora Débora Estrella llamó la atención porque el hecho fue reportado en redes sociales por José Luis García, periodista y su exesposo.

“Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos”, escribió el hombre.

En dicho momento el comunicador desconocía que una de las víctimas del accidente era su expareja, Débora, por lo que usuarios comentaron su publicación para informarle de la muerte de su exesposa. Al poco tiempo José Luis García eliminó el mensaje y, hasta el momento, no ha dado declaraciones públicas y limitó los comentarios de sus redes sociales.