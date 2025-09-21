Muere la conductora Débora Estrella en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Débora Estrella, conductora de noticias en Monterrey, sería una de las dos personas fallecidas este sábado en el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

Telediario, medio regiomontano, reportó la muerte de la periodista horas después de que la aeronave cayó en el Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, al cruce de las calles Laderas y Riveras, en inmediaciones del Río Pesquería.

En el lugar, el presidente municipal de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmó que los tripulantes, un hombre y una mujer, perdieron la vida en el incidente.

Se desploma avioneta en García y deja dos personas muertas. ı Foto: Facebook, @proteccioncivilnuevoleon

En entrevista, el alcalde comentó que antes del accidente el piloto de la aeronave no reportó alguna falla, y señaló que ya se investigan los hechos mientras autoridades locales, estatales y federales mantienen asegurada la zona y realizan labores para recuperar los restos de las víctimas.

“Ya se está trabajando en el tema y no vamos a descansar hasta que ya podamos recuperar los cuerpos. (...) Por respeto a los fallecidos, a las familias, hay que esperar el informe final que dé la autoridad competente y a partir de ese ya pudiéramos hacer alguna precisión”, apuntó Guerra Cavazos.

El alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, dio una entrevista tras el desplome de la avioneta donde falleció la conductora de noticias, Débora Estrella.https://t.co/BFYb85aSU1 pic.twitter.com/Cj9T325eMG — Irving (@IrvingPineda) September 21, 2025

Telediario y otros medios como El Universal identificaron a la otra víctima como Bryan Ballesteros Argueta, al citar información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que hasta la publicación de esta nota no ha sido difundida en canales oficiales.

Horas antes del incidente, Débora Estrella compartió en sus redes sociales la fotografía de una avioneta similar a la que se accidentó este 20 de septiembre.

Aunque la matrícula no es visible, el color de la aeronave coincide con el de la siniestrada; además, en su publicación sugirió que despegó del Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca, con el que autoridades y periciales coordinaron una estrategia para la recuperación de los cuerpos de la zona del Río Pesquería , según comentó a medios el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

Fotografía publicada por la conductora Débora Estrella, horas antes del accidente aéreo. ı Foto: Facebook, @deboraestrellaoficial

Débora Estrella tenía 43 años de edad y conducía desde 2018 el Telediario Matutino en Monterrey. También participaba en noticiarios de Milenio Televisión y los fines de semana encabezaba el Telediario Ciudad de México a través de Canal 6.

Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, inició su trayectoria en Frecuencia Tec, un espacio radiofónico del ITESM, donde estudió la carrera de Derecho; además, trabajó en el ámbito corporativo en empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.

Con información de Telediario.

