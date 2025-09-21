Recientemente se dio a conocer que la conductora de noticias Débora Estrella falleció cuando, al viajar en una avioneta, ésta se desplomó en el municipio de García, Nuevo León. Autoridades locales confirmaron el deceso de la comunicadora y del piloto de la aeronave.

En redes sociales el público ha expresado su consternación ante la lamentable noticia, pues Débora era una de las caras más queridas de la televisión regiomontana. Por ello es que sus fans han mostrado interés por la trayectoria profesional de la presentadora de 43 años.

Aquí te contamos los inicios de su carrera, en TV Azteca.

Así lucía Débora Estrella cuando inició su carrera en TV Azteca

Débora Estrella nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el 7 de agosto de 1982. Estudió la Licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, sin embargo, su interés por los medios de comunicación la llevaron a conducir un programa de radio de dicha institución educativa.

La primera gran oportunidad de Débora en televisión llegó en TV Azteca Noreste, donde era la encargada de conducir la sección del pronóstico del clima para el noticiero Info7.

Débora Estrella en Info7 de TV Azteca Noreste ı Foto: Captura de pantalla Info7

En redes sociales colegas y fans de la conductora publicaron un mensaje de despedida, como José Armando González, quien fue su compañero en el programa Info7, de TV Azteca Noreste.

“Siempre recordaré con cariño mis inicios en TVAzteca contigo, en Info7 los fines de semana, los desayunos después del noticiero y tantos momentos que compartimos. Ruego a Dios para que conceda la gracia de gozar la gloria celestial. Descansa en paz querida Débora Estrella", escribió su colega y acompañó el mensaje con una fotografía donde aparecen ambos presentadores.

Débora Estrella en Hechos AM de TV Azteca

La presentadora Débora Estrella dejó Info7 para unirse al equipo de Hechos AM en 2014, uno de los noticieros más importantes de TV Azteca México.

Débora Estrella en Hechos AM ı Foto: Captura de pantalla Hechos AM

En 2016, dos años después, la conductora se unió a Milenio TV, donde estaba al frente de Noticias 22, un programa con noticias nacionales para la audiencia de Los Ángeles, California.

Tiempo después, en 2018, Débora Estrella se integró a Josué Becerra como titular en Telediario Matutino Monterrey. Al mismo tiempo, los fines de semana cubría Telediario Matutino Ciudad de México con Miguel Ángel Karcz.

Sus colegas la recuerdan como una mujer con un gran sentido del humor, muy profesional y con una personalidad única. Sin duda, su muerte deja un vacío en la televisión mexicana.