Conductores y periodistas despiden a Débora Estrella

Periodistas y comunicadores despiden a Débora Estrella; en fotos, la presentadora junto a Azucena Uresti (izq.) y a Jorge Zarza (der.).

Periodistas y conductores de México, así como excompañeros de Multimedios, despidieron a la comunicadora Débora Estrella, quien falleció el sábado a los 43 años de edad, después de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en García, Nuevo León.

El primero en informar el deceso de la comunicadora fue el medio Milenio, en cuyo canal de televisión ella contaba con un espacio como presentadora de noticias.

Débora Estrella, conductora fallecida en accidente aéreo en García, Nuevo León. ı Foto: Facebook, @deboraestrellaoficial

“En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. [...] Débora falleció este sábado 20 de septiembre en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García, Nuevo León. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Descansa en paz, compañera”, escribió Milenio en la publicación que acompañó la esquela sobre el fallecimiento de la comunicadora.

A las condolencias se sumó César García, reportero de Milenio y Telediario, quien lamentó la muerte de su compañera a través de un sentido mensaje.

“Hoy mi corazón está destrozado… Débora Estrella ahora está en el cielo. No sabes lo mal que me siento el saber que ya no te veré cada fin de semana y me alegres con tu sonrisa y alegría. Te llevaré siempre en el corazón, mente y alma. Te recordaré siempre con todo mi corazón”, escribió el reportero en redes.

Su también excompañero Fernando Robles, de Milenio, se sumó a las despedidas con un mensaje publicado en sus redes sociales: “Sin lugar a dudas, a título personal, la peor noticia que he tenido que dar en todos estos años. Te vamos a extrañar Débora Estrella, siempre una dama, amable y generosa. Descansa en paz”, escribió.

La periodista Azucena Uresti también expresó sus condolencias por la muerte de la comunicadora y, a través de redes sociales, escribió: “Mi más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de la muy querida y talentosa Débora Estrella. Descansa en paz, bella”, escribió, junto a una fotografía juntas.

También, el periodista Jorge Zarza, de Televisión Azteca, compartió un mensaje de despedida a Débora Estrella, en donde, junto con algunas fotografías juntos, escribió: “Débora Estrella deja un vacío en la Televisión. Abogada y conductora de noticias. Entusiasta siempre. Disciplinada y de regia postura. Compartimos el pan y la sal, la charla y la pantalla. Te voy a extrañar. Descanse en Paz”.

Débora Estrella, de 43 años, falleció el sábado después de que se desplomara la avioneta en la que viajaba, en García, Nuevo León. La conductora falleció acompañada del piloto de la unidad, quien, según la información preliminar, falló al ejecutar una maniobra, hecho que provocó el desplome.

