¿Quién era Débora Estrella, conductora de televisión que falleció en un accidente aéreo?

¿Quién era Débora Estrella? PERFIL de la conductora que falleció en accidente aéreo.

En un hecho que conmocionó fuertemente a la comunidad periodística y al mundo de los medios de comunicación, la presentadora de noticias Débora Estrella, de Multimedios, falleció a los 43 años de edad después de que la avioneta en la que viajaba se desplomara, en el municipio de García, Nuevo León.

Estrella Garza era una de las conductoras más reconocidas de Multimedios, pues contaba con diversos espacios en esa cadena, siendo el del canal de televisión Milenio uno de los más reconocidos.

Débora Estrella era empresaria y conductora; presentaba las noticias en Milenio Televisión, los fines de semana. ı Foto: IG @deboraestrella

Por ello, inmediatamente, periodistas, conductores y otras figuras y excompañeros del medio expresaron sus condolencias. Pero ¿quién era Débora Estrella, en qué medios participó y cuál era su trayectoria? Te contamos.

¿Quién fue Débora Estrella? Vida y trayectoria de la conductora fallecida en accidente aéreo

Débora Cecilia Estrella Garza nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León. Estudió la Licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey y se especializó en Administración de Empresas en la Universidad de Comercio de Rouen, Francia.

Débora Estrella participó en varios programas de Multimedios. ı Foto: IG @deboraestrella

A pesar de su formación en Derecho, Estrella Garza se dedicó principalmente a los medios de comunicación. Inició en este campo al conducir un programa sobre temas legales en la radio universitaria Frecuencia Tec, aunque su entrada a los grandes medios fue en el noticiero Info7, donde presentaba el clima, y más tarde, en Hechos AM.

En 2018, Débora Estrella comenzó a trabajar como conductora titular del noticiero Telediario Matutino, en Monterrey, y posteriormente, obtuvo un espacio como presentadora en Milenio, canal de alcance nacional, durante los fines de semana.

Estrella Garza también condujo el programa M en la vida y en la cancha del club de fútbol Monterrey, del cual era aficionada.

Además de su participación en medios, Débora Estrella participaba ampliamente en el mundo corporativo, y participó en empresas como PepsiCo y Grupo Lomex.

Estrella Garza era aficionada a los deportes, a la música y los animales, y uno de sus pasatiempos favoritos era la equitación, cuya práctica compartía constantemente en sus redes sociales.

La última transmisión de Débora Estrella fue el sábado 20 de septiembre, en Milenio Televisión. Ese mismo día, la conductora falleció a causa del desplome de la avioneta en la que viajaba.

